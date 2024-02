Découverte en avant-première : La montre Breitling Chronomat B01 42 édition Super Bowl LVIII

Un hommage horloger au Super Bowl LVIII : Breitling dévoile l'édition limitée Chronomat B01 42

L'union du luxe et du sport américain par excellence

À l'approche de l'un des évènements sportifs les plus attendus aux États-Unis, la firme horlogère suisse Breitling marque le coup avec une création d'exception : la Chronomat B01 42 Super Bowl LVIII. Cette édition limitée est un vibrant hommage à Julius « Boomer » Esiason, ancien quarterback de la NFL et ambassadeur de longue date de Breitling. Mais cette montre n'est pas qu'un simple accessoire de luxe, elle soutient également la fondation Boomer Esiason (BEF) dans sa lutte contre la mucoviscidose.

Ce garde-temps d'exception se présente avec un boîtier de 42 mm en or rouge 18 carats, arborant un cadran bleu foncé avec des compteurs noirs. Cette pièce horlogère se distingue également par son bracelet Rouleaux en or rouge 18 carats ou par une alternative en caoutchouc noir, selon les préférences. Son dos est gravé du logo du Super Bowl LVIII ainsi que des mots « LIMITED EDITION », soulignant son caractère unique.

Une série limitée pour les collectionneurs et les philanthropes

L'édition est limitée à 58 exemplaires , en l'honneur de la 58ème édition du Super Bowl.

, en l'honneur de la 58ème édition du Super Bowl. Le premier exemplaire sera vendu lors d'une vente aux enchères exclusive au profit de la BEF, où 100% des recettes seront reversées à la fondation.

à la fondation. Pour les 57 autres montres, 10% des ventes bénéficieront également à la BEF.

Avec un prix fixé à environ 21 000 euros, ce modèle reflète non seulement l'excellence horlogère mais aussi l'engagement social de Breitling. Disponible dans les boutiques sélectionnées et sur le site officiel, cette pièce attire déjà les regards des amateurs d'horlogerie et fans du football américain.

Détails techniques et esthétiques d'exception

La Chronomat B01 42 Super Bowl LVIII ne se contente pas d'être une pièce commémorative ; elle est aussi le fruit de l'excellence technique suisse. Elle intègre le calibre maison B01, un mouvement chronographe automatique réputé pour sa précision et sa robustesse. Parmi ses caractéristiques notables :

Réserve de marche jusqu'à 70 heures

Certification Chronomètre par le COSC pour une précision inégalée.

Fonctionnalités avancées telles que chronographe avec compteurs à 3, 6 et 9 heures.

Cette montre n'est pas simplement un instrument temporel ; c'est un symbole de prestige et un hommage vibrant à l'esprit sportif. Elle représente une fusion entre passion pour le sport et raffinement horloger qui séduit tant les collectionneurs avertis que les fans endurcis du football américain.