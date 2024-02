Découverte en avant-première : La Bulova Lunar Pilot Meteorite Limited Edition, un garde-temps céleste à portée de main

Une incursion dans l'espace au poignet : Bulova présente sa nouvelle édition limitée Lunar Pilot Meteorite, un chronographe d'exception qui conjugue matériaux extraterrestres et héritage spatial historique.

Un design hérité des conquêtes spatiales

La maison horlogère Bulova fait une nouvelle fois preuve d'innovation en introduisant la Lunar Pilot Meteorite Limited Edition, un modèle qui se distingue par son cadran réalisé à partir d'une tranche de la météorite Muonionalusta. Datant de 4,56 milliards d'années et découverte dans le nord de la Suède, cette météorite est considérée comme l'une des plus anciennes jamais retrouvées. Le boîtier de 43,5 mm de largeur en titane de grade 5 confère une allure sobre et technique à ce chronographe quartz robuste.

Ce design s'inspire directement du modèle standard Lunar Pilot, avec quelques subtilités :

Matériau en titane mat pour une présence discrète au poignet.

Design épuré avec des côtés de boîtier plats et des cornes courtes.

Poussoirs polis contrastant avec le boîtier mat pour une touche d'éclat.

La montre demeure imposante mais l'utilisation du titane allège visuellement et physiquement sa présence sur le poignet comparativement aux versions précédentes. L'édition limitée est également ornée au dos d'une gravure détaillée commémorant l'utilisation originale du Lunar Pilot lors de la mission Apollo 15 en 1971.

Un cadran météoritique unique

Au cœur de cette édition limitée réside son cadran exceptionnel fait de météorite Muonionalusta. Chaque morceau possède une structure Widmanstätten unique, offrant un spectacle visuel inimitable à chaque exemplaire. Les points forts du cadran incluent :

Surface principale avec des reflets métalliques dynamiques.

Anneau tachymètre extérieur rappelant les cratères lunaires.

Trois sous-cadrans noirs azurés pour une lisibilité optimale.

Bien que le mouvement quartz puisse être un frein pour certains puristes, il est important de souligner que le mouvement NP20 haute précision équipant la montre est tout sauf standard. Sa fréquence est huit fois supérieure à celle d'un quartz classique, permettant non seulement une précision accrue mais aussi une fluidité du mouvement des aiguilles proche des montres mécaniques.

Fonctionnalités avancées et accessoires assortis

Outre son design remarquable, la Bulova Lunar Pilot Meteorite Limited Edition offre des fonctionnalités hautement performantes :

Mouvement NP20 haute précision pour une mesure exacte du temps.

Fonction chronographe au 1/20ème de seconde offrant une précision extrême dans la mesure des temps courts.

Côté accessoire, elle est livrée avec un bracelet NATO en cuir noir qui complète son allure sportive tout en offrant confort et élégance. Malgré son épaisseur ajoutée à celle du boîtier déjà substantiel, le bracelet assure un confort indéniable et s'harmonise parfaitement avec le style général de la montre.

Le prix public conseillé pour ce garde-temps d'exception se situe autour de 1 495 euros. Avec seulement 5 000 pièces disponibles à travers les revendeurs agréés, cette montre n'est pas seulement un instrument horloger hautement fonctionnel mais aussi un objet porteur d'histoire et rareté accessible à un public plus large que les habituels collectionneurs fortunés. Pour plus d'informations et découvrir ce joyau horloger inspiré des étoiles, rendez-vous sur le site officiel de Bulova.