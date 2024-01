Découverte des montres Casio Edifice Slim EFRS108D-2AV et EFRS108D-2BV à 170€

Les nouvelles montres Casio Edifice Slim EFRS108D-2AV et EFRS108D-2BV sont des modèles abordables et tendance, offrant un excellent rapport qualité-prix. Découvrons ces montres séduisantes à moins de 200€.

Présentation des montres Casio Edifice Slim

Les montres Casio Edifice Slim EFRS108D sont une mise à jour de la collection Casio Edifice Slim EFB108D, partageant le même mouvement à quartz de Casio et les mêmes aiguilles, mais avec des cadrans et boîtiers légèrement différents. La collection Edifice Slim propose non seulement des options de couleurs de cadran plus intéressantes (deux nuances de bleu), mais également un boîtier plus attrayant. Le résultat est une montre au design élégant, associé à une expérience de port très mince et aux couleurs tendance.

Le boîtier en acier inoxydable est étanche jusqu'à 100 mètres et est équipé d'un verre saphir plat résistant aux rayures avec traitement antireflet. Les dimensions du boîtier sont modestes, avec une largeur de 40 mm et une épaisseur de seulement 7,8 mm. La distance entre les cornes est d'environ 45 mm et le poids total (boîtier et bracelet) est de 110 grammes.

Caractéristiques des montres Casio Edifice Slim EFRS108D-2AV et EFRS108D-2BV

Les montres Casio Edifice Slim offrent de nombreuses fonctionnalités pour leur prix, notamment :

Une étanchéité jusqu'à 100 mètres

Un verre saphir résistant aux rayures avec traitement antireflet

Un bracelet en acier inoxydable avec fermoir déployant à verrouillage

Une excellente lisibilité du cadran grâce à des index et aiguilles lumineux

Une autonomie de batterie de trois ans

Le modèle phare de la collection est l'Edifice Slim EFRS108D-2BV, avec son cadran turquoise « Tiffany blue ». Cette couleur tendance convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes et s'inscrit dans la lignée des grandes tendances horlogères actuelles. L'autre nuance de bleu présente une finition plus métallique, mais est légèrement plus douce en couleur (selon l'éclairage).

Potentialités futures pour les montres Casio Edifice Slim EFRS108D

Il n'y a pas de limite aux couleurs que Casio pourrait associer au profil des montres Edifice EFRS108D. Nous verrons donc ce que l'avenir nous réserve pour cette gamme de montres abordables. En tant que cadeau ou comme « beater watch » élégante, les montres Casio Edifice Slim EFRS108D-2AV et EFRS108D-2BV sont un choix judicieux.

Le prix de vente conseillé pour chacune de ces montres est de 170€. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Casio.