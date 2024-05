Découverte des cadrans colorés : cinq montres qui méritent un second regard

Cette semaine, nous explorons cinq montres aux cadrans colorés qui se distinguent par leur design unique, de la réédition vintage de Zenith aux techniques innovantes de Grand Seiko.

Oris ProPilot X Calibre 400 Laser

L'Oris ProPilot X Calibre 400 Laser représente une prouesse technique remarquable grâce à une collaboration avec l'ETH Zürich. Ce modèle se distingue par son cadran holographique multicolore obtenu non par l'utilisation de pigments, mais grâce à une technique de gravure laser sur un cadran en titane.

Effet holographique : Le jeu des ondes lumineuses crée un dégradé captivant de bleus et d'indigos, visible à l'œil nu.

: Le jeu des ondes lumineuses crée un dégradé captivant de bleus et d'indigos, visible à l'œil nu. Boîtier et bracelet en titane : Finition sablée pour un look moderne et une diamètre pratique de 39mm, idéal pour tous les poignets.

Autodromo Group B Verde Smeraldo

L'Autodromo Group B Verde Smeraldo, avec son cadran vert émeraude vibrant et sa seconde main à pointe rouge, évoque les années 80. Son bracelet en acier inoxydable intégré et son boîtier bimétallique ajoutent à son allure sportive et rétro.

Style et confort : Un profil de moins de 10mm pour un confort optimal au poignet.

: Un profil de moins de 10mm pour un confort optimal au poignet. Mouvement automatique Miyota 9015 : Offre une réserve de marche de 42 heures, combinant fiabilité et esthétique.

Zenith Defy Revival A3691

La Zenith Defy Revival A3691 avec son cadran rouge vif est une interprétation moderne des modèles historiques de la marque. Ce garde-temps mélange audace et tradition avec un boîtier octogonal et un mouvement Elite 670 fiable.

Homage à l'histoire : Inspiré du modèle A3891 de 1971, ce cadran rouge est entouré d'un dégradé sombre élégant.

: Inspiré du modèle A3891 de 1971, ce cadran rouge est entouré d'un dégradé sombre élégant. Precision et fiabilité : Le mouvement offre une réserve de marche de 55 heures, témoignant de l'expertise horlogère de Zenith.

Grand Seiko Heritage Collection Hi-Beat 36000 ‘Sakura Wakaba'

La Grand Seiko Heritage Collection Hi-Beat 36000 ‘Sakura Wakaba' se distingue par son cadran vert clair, inspiré par le printemps japonais. Les indices appliqués et les aiguilles sont finement polis grâce à la technique Zaratsu, typique de Grand Seiko.

Inspiration naturelle : Le cadran évoque les jeunes feuilles de cerisier du Japon avec sa texture et sa couleur douce.

: Le cadran évoque les jeunes feuilles de cerisier du Japon avec sa texture et sa couleur douce. Calibre interne Hi-Beat 9S85 : Offre un remontage automatique avec une réserve de marche de 55 heures.

Zodiac Super Sea Wolf ‘Sea Turtle' Compression

Le modèle Zodiac Super Sea Wolf ‘Sea Turtle' Compression attire les regards avec son cadran aux couleurs de bleu tropical et de vert néon, évoquant les escapades en mer. Ce modèle est non seulement attrayant mais également fonctionnel avec ses spécifications prêtes pour la plongée.

Design rétro-moderniste : Un design inspiré du milieu du siècle avec des indices audacieux et un bracelet en acier inoxydable.

: Un design inspiré du milieu du siècle avec des indices audacieux et un bracelet en acier inoxydable. Prêt pour l'aventure : Étanche jusqu'à 200 mètres avec un lunette unidirectionnelle pour mesurer le temps de plongée en toute sécurité.

Ces montres aux cadrans colorés ne sont pas seulement des pièces attrayantes, elles sont des exemples éloquents de l'innovation et de la créativité dans l'horlogerie contemporaine. Chaque modèle offre une fusion unique de fonctionnalité et de style, prouvant que la couleur peut véritablement transformer une montre de simple outil de mesure du temps à un objet de désir artistique.