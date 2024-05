Découverte de la Raymond Weil Millesime Moon Phase 39mm

La collection Millesime de Raymond Weil s'enrichit avec l'introduction des élégants modèles Moon Phase 39.5mm, alliant tradition horlogère et design moderne.

L'évolution de la collection Millesime

Lancée en 2023, la collection Millesime de Raymond Weil a rapidement séduit grâce à son design sobre et élégant. En 2024, la marque enrichit cette gamme avec de nouvelles complications, couleurs et tailles, notamment les modèles Moon Phase en 39,5 mm disponibles en bleu nuit et argent.

Introduction de nouveaux modèles avec des complications et des options de taille variées.

Design sectoriel simple et polyvalent apprécié pour son confort.

Pourquoi un indicateur de phase de lune ?

Raymond Weil intègre la complication de la phase de lune pour diversifier sa collection Millesime, suivant une stratégie bien établie dans l'horlogerie. Cette fonction, à la fois historique et émotionnelle, ajoute une touche de raffinement et un charme intemporel aux montres. La présence d'un visage sur l'indicateur de lune enrichit davantage le design en lui apportant personnalité et attrait.

La complication de la phase de lune comme moyen d'élargir l'offre tout en conservant l'esthétique de la collection.

Aspect pratique et historique de l'indicateur de phase de lune, valorisant le caractère classique de la montre.

Caractéristiques techniques

Les modèles Moon Phase 39,5mm sont animés par le calibre automatique RW4280 basé sur le mouvement Sellita, offrant une réserve de marche de 38 heures. Le boîtier, d'une épaisseur de 10 mm et résistant à l'eau jusqu'à 50 mètres, est surmonté d'un verre saphir traité antireflet de style boîte.

Mouvement automatique suisse garantissant fiabilité et précision.

Fenêtre au dos du boîtier permettant d'admirer le mouvement.

Esthétique et options

La version Midnight Blue se distingue par un revêtement en PVD or rose, tandis que le modèle Argent est proposé avec un bracelet en acier. Ces choix diversifiés permettent de répondre aux préférences de chacun en termes de style et de confort.

Choix entre un bracelet en cuir ou en acier inoxydable, selon le modèle et les préférences personnelles.

Design élégant avec un cadran sectoriel offrant une lecture claire de la phase de lune.

En conclusion, la Raymond Weil Millesime Moon Phase 39,5mm est une magnifique extension de la collection Millesime, qui allie élégance et fonctionnalité. Avec son mélange de grâce, de style et de valeur, cette montre est destinée à devenir un choix privilégié pour ceux qui cherchent une montre habillée avec une touche de sophistication horlogère.