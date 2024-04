Découverte de la Raymond Weil Millesime Automatic Small Seconds : Une Montre intemporelle qui redéfinit l’élégance

La collection Millesime de Raymond Weil a récemment fait son apparition, marquant le paysage horloger avec son style vintage et sa précision moderne. Découvrons ensemble pourquoi ce modèle est devenu un incontournable pour les amateurs d'horlogerie.

Une nouveauté tant attendue

La maison genevoise Raymond Weil a su captiver l'attention avec le lancement de sa collection Millesime, première gamme entièrement nouvelle depuis bien longtemps. Cette collection, qui a rapidement trouvé son public, est déterminée à s'épanouir autour du modèle initial, la Millesime Men's Automatic Small Seconds de 39,5mm. La simplicité et l'élégance du cadran horaire continuent d'attirer un large public, bien que la préférence pour la couleur du cadran reste variée. L'idée d'associer la Millesime à un bracelet en acier assorti pourrait encore rehausser son attrait.

Un charme vintage incontestable

Ce qui rend la Raymond Weil Millesime particulièrement séduisante, c'est son esthétique vintage élégante et son confort de port. La marque a réussi à capturer l'essence d'un style horloger autrement plus onéreux ou difficile à trouver, le tout dans un produit de haute qualité et à prix raisonnable. Cet exploit s'inscrit parfaitement dans l'ADN de Raymond Weil, contribuant ainsi au succès de la Millesime Small Seconds.

Le cadran sectoriel : un choix judicieux

Raymond Weil a misé sur un design de cadran sectoriel vintage, populaire dès les années 1930. Le cadran sectoriel, caractérisé par ses sections visibles, offre une lecture aisée et un esthétisme agréable à l'œil. Les modèles testés, références 2930-STC-65001 (cadran argent) et 2930-STC-60001 (cadran gris foncé), illustrent parfaitement cette approche, alliant proportion et contraste pour une lisibilité optimale.

Une conception pensée dans les moindres détails

La boîte de la Millesime, d'un diamètre de 39,5mm en acier, arbore une finition polie et brossée. Son design fin et ses cornes courbées au style rétro ajoutent à l'efficacité du design général. La montre, résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres et coiffée d'un verre saphir de type « box », est montée sur un bracelet en cuir souple disponible en plusieurs couleurs.

Un mouvement automatique suisse robuste

Le cœur de la Millesime bat grâce à un mouvement automatique suisse, le calibre RW4251, basé sur un Sellita. Avec une fréquence de 4Hz et une réserve de marche de 38 heures, ce mouvement combine robustesse et simplicité, à un prix accessible.

Une montre habillée aux accents rétro

La Millesime Automatic Small Seconds de Raymond Weil plaira particulièrement à ceux en quête d'une montre sérieuse mais abordable. Proposée à moins de 1 700€, cette collection offre un excellent rapport qualité-prix, fort de la réputation de finition de Raymond Weil. Il sera intéressant de suivre l'évolution de la collection Millesime dans les années à venir.

Marque : Raymond Weil

Modèle : Millesime Men's Automatic Small Seconds 39.5mm

Prix : Environ 1 700€

Dimensions : 39.5mm de largeur, 10.3mm d'épaisseur

Mouvement : Automatique, calibre RW4251

Résistance à l'eau : 50 mètres

La Millesime de Raymond Weil s'impose donc comme une montre élégante, confortable et intemporelle, parfaitement adaptée à une clientèle exigeante à la recherche d'une pièce horlogère à la fois classique et moderne.