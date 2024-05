Découverte de la Peren Regia X : Une montre qui marque les esprits!

Plongez dans l'univers de la Peren Regia X, une montre de sport au design unique inspirée d'un artefact historique, qui se distingue dans le monde concurrentiel de l'horlogerie à moins de 1 000 francs suisses.

Un héritage captivant

La marque suisse Peren, fondée par Andy Bica d'origine roumaine, tire son inspiration de Sarmizegetusa Regia, ancienne capitale des Daces près de son lieu de naissance en Transylvanie. C'est là, où se trouve le grand sanctuaire circulaire, un ancien cadran solaire, qui inspire le design de la montre Regia X. Ce modèle ne se contente pas de suivre la tendance des montres de sport militaires/divers ; il se démarque nettement par son originalité de conception.

Inspiration de l'histoire européenne ancienne

Un design qui tranche avec les montres conventionnelles du marché

Design et construction

Le boîtier de la Peren Regia X affiche une taille modeste mais sportive de 39mm de diamètre et 12.8mm d'épaisseur, avec une distance entre les cornes de 45.3mm. Ce boîtier en acier est traité par sablage avec des angles polis, une finition peu commune qui lui donne un aspect sophistiqué. La montre est dotée d'une lunette tournante unidirectionnelle et d'un cristal saphir plat anti-reflet.

Boîtier en acier avec finitions mixtes sablées et polies

Étanchéité jusqu'à 200 mètres avec une couronne vissée

Fonctionnalités du cadran

Le cadran de la montre est tout aussi attrayant. Il commence avec une face noire mate, des index appliqués lumineux et des aiguilles offrant un contraste élevé. Les formes principalement arrondies sont faciles à lire, avec de rares angles vifs comme les pointes des aiguilles des heures et des minutes. Un ajout original est le remplacement de l'index de 12 heures par une discrète fenêtre de date ronde, ajoutant une profondeur et une fonctionnalité inattendues à une montre de champ militaire.

Cadran noir mat avec grande lisibilité

Fenêtre de date discrète intégrée de manière innovante

Performance et mouvement

À l'intérieur, la Peren Regia X est animée par le mouvement automatique suisse Sellita SW200-1, fonctionnant à 4Hz et offrant environ 38 heures de réserve de marche. Ce mouvement est réputé pour sa fiabilité et sa précision, ce qui est remarquable pour une montre dans cette gamme de prix.

Mouvement automatique suisse de qualité

Réserve de marche adéquate pour une utilisation quotidienne

Édition limitée et perspectives

Les deux modèles de la gamme Regia, y compris la Regia X, sont édités en séries limitées de 300 pièces chacun. Cette exclusivité, combinée à un design distinct et à des caractéristiques impressionnantes, laisse présager une vente rapide dès que ces montres seront découvertes par une communauté plus large. Proposée à 963 francs suisses, la Peren Regia X représente une excellente valeur pour les connaisseurs et les collectionneurs.

Limitée à 300 pièces pour chaque modèle

Un excellent rapport qualité-prix

En résumé, la Peren Regia X ne se contente pas de répondre aux attentes ; elle les dépasse avec son design inspiré, sa construction de qualité et son mouvement fiable. C'est une montre qui mérite d'être conn

ue et appréciée par les amateurs d'horlogerie à la recherche d'originalité et de performance à un prix accessible.