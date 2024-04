Découverte de la Patek Philippe 5330G-001 World Time Date : une montre de luxe au style casual

Patek Philippe innove avec la mise en production régulière de la 5330G-001 World Time Date, une montre initialement limitée qui marque un tournant stylistique pour la marque. Voici un aperçu détaillé de ce modèle qui allie complexité horlogère et allure décontractée.

Un design raffiné et durable

La Patek Philippe 5330G-001 est façonnée en or blanc massif, un choix de matériau supérieur à l'or blanc plaqué rhodium souvent utilisé par d'autres marques. Cette caractéristique assure une durabilité accrue et une esthétique inaltérée en cas de rayure. Le boîtier, d'un diamètre de 40 mm et d'une épaisseur de 11,57 mm, promet une présence élégante au poignet. Le design reprend celui du modèle Calatrava 24-Hour 5224R-001 de l'année précédente, avec des cornes étagées et une lunette plate et inclinée.

Matière : or blanc massif

Diamètre du boîtier : 40 mm

Résistance à l'eau : jusqu'à 30 mètres

Un cadran sophistiqué et fonctionnel

Contrairement à l'édition limitée de Tokyo avec son cadran prune électrique, le modèle de production arbore un cadran bleu avec un motif en carbone gaufré, offrant un look plus sobre et universel. Les aiguilles, pleines et luminescentes, ainsi que les index bâtons appliqués, renforcent cette élégance discrète. Un troisième aiguillage pointe vers un anneau de date externe, tandis que les anneaux de la ville et des 24 heures, ajustables via le poussoir à 4 heures, permettent la lecture instantanée du temps dans 24 fuseaux horaires.

Cadran : bleu avec motif en carbone

Affichage de la date : anneau externe avec aiguille spécifique

Mouvement et complications

La Patek Philippe 5330G-001 est animée par le calibre automatique 240 HU C, une variante du 240 HU, adaptée pour inclure une fonction date. Cette complication supplémentaire comprend 70 pièces additionnelles et augmente légèrement l'épaisseur du mouvement. La fonction de la date est particulièrement sophistiquée, avec son propre train d'engrenages permettant un ajustement dans les deux sens. Le mouvement, avec une réserve de marche de 38 à 48 heures, est fini selon les standards exigeants de Patek, incluant des décorations de côtes de Genève, anglage, perlage et un microrotor en or.

Calibre : 240 HU C automatique

Réserve de marche : 38-48 heures

Décorations : côtes de Genève, anglage, perlage

Positionnement et prix

Malgré ses fonctions complexes et son boîtier en or blanc, la Patek Philippe 5330G-001 World Time Date propose un design et des accessoires qui la positionnent comme une montre sportive et casual, une rareté pour une marque traditionnellement plus classique. Son prix est fixé à 76 590 USD, ce qui reflète son exclusivité et la qualité de sa fabrication.

Style : sportif et décontracté

Prix : 76 590 USD

Avec la 5330G-001 World Time Date, Patek Philippe continue de renouveler son image et de séduire un public plus jeune, en combinant artisanat horloger de haute volée et un style plus accessible. Pour plus d'informations, visitez le site de Patek Philippe.