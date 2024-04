Découverte de la nouvelle collection Dive Pro de Victorinox : une immersion dans l’excellence

Victorinox frappe fort avec sa nouvelle collection de montres de plongée Dive Pro, conjuguant matériaux de haute qualité et performances exceptionnelles.

Une gamme conçue pour les plongeurs

La collection Dive Pro de Victorinox se distingue par sa variété de matériaux et de couleurs, ainsi que par ses deux types de mouvements : le quartz Ronda 715 et le nouveau automatique Sellita SW 220-1. Ce dernier offre une réserve de marche de 38 heures et affiche le jour et la date avec un réglage rapide.

Caractéristiques techniques de pointe

Chaque montre de plongée de cette collection est certifiée ISO 6425, garantissant une résistance à l'eau jusqu'à 300 mètres et une robustesse face au sable, à la poussière et aux vibrations.

Visibilité optimale : Cadran clair avec de grands points et aiguilles luminescentes en Super-LumiNova suisse, bleu pour la plongée et vert pour les indicateurs de temps.

Cadran clair avec de grands points et aiguilles luminescentes en Super-LumiNova suisse, bleu pour la plongée et vert pour les indicateurs de temps. Couronne : Protégée et vissée, située à 3 heures pour les modèles quartz et à 4 heures pour les automatiques.

Protégée et vissée, située à 3 heures pour les modèles quartz et à 4 heures pour les automatiques. Lunette : Unidirectionnelle avec des crans pour une meilleure préhension et une graduation de 20 minutes pour la sécurité en plongée.

Matériaux nobles et personnalisation

Les boîtiers de la Dive Pro sont disponibles en acier ou en titane, tous deux produits dans le Centre de Compétence Horlogère de Victorinox à Delémont, au cœur de la région suisse de production horlogère.

Bracelets interchangeables : La montre peut être personnalisée avec des bracelets en paracorde, caoutchouc, métal, cuir, ou bois.

Disponibilité et options d'achat

La nouvelle Dive Pro de Victorinox est disponible à l'achat dans le monde entier, dans des boutiques spécialisées, les magasins Victorinox et en ligne. Cela offre une grande flexibilité pour les amateurs de montres de plongée souhaitant acquérir ce modèle révolutionnaire.

Conclusion

La collection Dive Pro de Victorinox représente une avancée significative dans le domaine des montres de plongée. Alliant esthétique et fonctionnalités techniques de haute volée, ces montres sont conçues pour accompagner les plongeurs dans les conditions les plus extrêmes. Avec un choix varié de matériaux et de bracelets personnalisables, la Dive Pro est plus qu'une montre : c'est un outil de précision adapté aux aventures sous-marines.