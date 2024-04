Découverte de la Doxa SUB 200T : une montre de plongée adaptée à tous les poignets

Reconnue pour ses montres de plongée emblématiques, Doxa innove avec la SUB 200T, un modèle réduit qui conserve l'essence de ses prédécesseurs tout en s'adaptant à tous les poignets.

Conception d'une montre compacte

Malgré une apparence simple, réduire la taille d'un modèle existant est un défi complexe. La SUB 200T a été conçue pour éviter un cadran encombré tout en conservant un profil compact. Ce nouveau modèle reflète l'engagement de Doxa à offrir une lisibilité instantanée, marque de fabrique de la maison depuis 1967.

Design revisité : Les proportions ont été ajustées pour que la montre ne paraisse ni trop petite ni surchargée.

Les proportions ont été ajustées pour que la montre ne paraisse ni trop petite ni surchargée. Fidèle à l'esthétique Doxa : Elle perpétue le style iconique tout en se modernisant.

Caractéristiques techniques

La SUB 200T est fabriquée en acier inoxydable 316L et présente un diamètre de 39mm pour une épaisseur de 10.7mm. Sa lunette unidirectionnelle en acier inoxydable est ornée de la signature de Doxa, avec des échelles de temps de plongée et de non-décompression, alignées sur la couleur du cadran.

Étanchéité réduite : Contrairement aux modèles plus grands, elle offre une résistance à l'eau de 200 mètres, adaptée à un usage plus quotidien.

Contrairement aux modèles plus grands, elle offre une résistance à l'eau de 200 mètres, adaptée à un usage plus quotidien. Simplicité et élégance : L'absence de valve à hélium souligne son positionnement plus casual.

Diversité des cadrans

La SUB 200T se décline en huit coloris, dont un vert émeraude avec des accents dorés, nouveauté de cette série. Doxa propose également des finitions mates et rayonnantes, adaptant chaque modèle aux préférences esthétiques des porteurs.

Options de personnalisation : Chaque montre peut être configurée pour refléter le style personnel de son propriétaire.

Chaque montre peut être configurée pour refléter le style personnel de son propriétaire. Accentuation raffinée : Les détails dorés sur le modèle vert émeraude offrent une apparence plus sophistiquée.

Mouvement et fonctionnalités

Le modèle est animé par le mouvement automatique Sellita SW200, un choix fiable pour les montres de plongée fonctionnelles. Ce mouvement est reconnu pour sa robustesse et assure une réserve de marche d'environ 38 heures.

Performance assurée : Fréquence de fonctionnement de 28,800vph pour une précision accrue.

Fréquence de fonctionnement de 28,800vph pour une précision accrue. Visibilité optimisée : Le cadran est conçu pour offrir une excellente lisibilité sous l'eau.

Bracelets et confort

Le SUB 200T est proposé avec un bracelet en acier « perles de riz » ou un bracelet en caoutchouc FKM, ce dernier étant assorti à la couleur du cadran. Ces options garantissent non seulement un confort optimal mais aussi une esthétique soignée.

Options de personnalisation : Choix entre un bracelet en métal ou en caoutchouc, chacun contribuant à l'esthétique globale de la montre.

Choix entre un bracelet en métal ou en caoutchouc, chacun contribuant à l'esthétique globale de la montre. Ajustement sur mesure : Le système de fermeture intégré permet un ajustement précis et confortable.

Grâce à ses dimensions réduites et à son design soigné, la Doxa SUB 200T s'adresse à un large public, offrant une alternative séduisante aux modèles plus imposants. Elle représente une excellente entrée de gamme dans l'univers des montres de plongée, combinant style classique et fonctionnalités modernes. Pour plus d'informations, consultez le site de Doxa.