Découverte de la Cartier Santos-Dumont Rewind : une montre qui défie le temps

La dernière création de Cartier lors du salon Watches and Wonders à Genève a surpris tout le monde : une montre dont les aiguilles tournent à l'envers ! Découvrons ensemble la Cartier Santos-Dumont Rewind, une montre qui allie excentricité et élégance.

Un design qui respecte la tradition

Sur le poignet, la Santos-Dumont Rewind en platine se distingue comme toutes ses sœurs par son élégance. Avec un diamètre de 31,5 mm, une longueur de 43,5 mm entre les cornes et une épaisseur de 7,3 mm, elle porte le qualificatif de « grande » parmi les modèles de Santos-Dumont. Cette montre pourrait sembler petite à certains, mais ses proportions paraissent plus grandes en raison de sa forme carrée, et elle se porte à merveille. À noter, elle est dotée d'une courbure subtile qui améliore le confort au poignet, bien aidée par un bracelet en cuir ajusté, que Cartier a soigneusement assorti au cadran. Curieusement, le bracelet dispose d'un simple système de libération rapide plutôt que du mécanisme à bouton-poussoir propre à la marque.

Design élégant et confortable

Bracelet en cuir avec système de libération rapide

Coordination parfaite avec la couronne ornée d'un cabochon en rubis

Un cadran innovant et déroutant

Oui, vous avez bien lu : les aiguilles de cette montre tournent dans le sens inverse ! Cela peut déconcerter au début, mais on s'habitue rapidement à cette complication inutile, si l'on peut l'appeler ainsi. Le véritable défi est de se rappeler que les aiguilles fonctionnent à rebours. En tant qu'amateur de montres, je ne regarde pas vraiment les indices pour lire l'heure, donc les chiffres romains appliqués et inversés ne sont pas d'une grande aide. Le rappel le plus clair vient lorsque je baisse les yeux vers la montre et que je vois les aiguilles avancer dans la mauvaise direction.

Aiguilles tournant en sens inverse

Apprentissage rapide et charmant de la complication

Numéraux romains appliqués et inversés pour un style unique

Une touche de personnalisation avec un cadran en cornaline

Le cadran est fabriqué en cornaline, ce qui signifie que chaque montre des 200 exemplaires de la Santos-Dumont Rewind est unique. Selon la lumière, le cadran de cette montre peut apparaître sale, éclatant de rouge ou d'un profond grenat. Bien que spécial pour son matériau en pierre, j'aurais préféré un simple cadran rouge cerise à effet sunburst. Les aiguilles, quant à elles, rappellent un design vintage plutôt que les classiques aiguilles en forme d'épée de Cartier. La marque les décrit comme des « aiguilles pomme », et je peux comprendre cette analogie.

Variabilité visuelle fascinante du cadran en pierre naturelle

Design des aiguilles inspiré du vintage

Le calibre manuel 230 MC : un mécanisme inversé pour une affichage novateur

Sous son fond gravé du nom d'Alberto Santos-Dumont, la montre utilise le calibre manuel 230 MC, dont l'engrenage a été inversé pour permettre cette affichage unique du temps. Fonctionnant à une fréquence de 21 600 alternances par heure avec une réserve de marche de 38 heures, ce mouvement est un hommage à l'innovation constante de Cartier.