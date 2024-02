De la piste à votre poignet : La montre inspirée par Ayrton Senna et sa McLaren de 1993

Un chef-d'œuvre horloger s'inspire des prouesses de la Formule 1 pour créer une montre exceptionnelle, limitée à huit pièces et façonnée à partir des freins de la mythique McLaren de 1993.

Naissance d'une icône horlogère

L'horlogerie et la course automobile partagent une quête commune : la précision. C'est dans cet esprit que l'AS-01 Tourbillon voit le jour, une création qui transcende l'amour du détail et du raffinement technique. Une série extrêmement restreinte, cette montre est le fruit d'un travail minutieux où chaque composant raconte une histoire de vitesse et d'excellence.

Edition limitée à seulement huit exemplaires

Inspirée par les freins en carbone/carbone de la McLaren MP4/8

Ayrton Senna, une légende intemporelle comme muse

L'héritage d'Ayrton Senna immortalisé

Au cœur de ce garde-temps réside l'esprit indomptable du pilote brésilien Ayrton Senna. La matière première du boîtier, issue directement des freins ayant équipé sa voiture lors de la saison 1993, confère à cette pièce une âme véritablement authentique. Pour les passionnés, posséder l'AS-01 Tourbillon c'est détenir un morceau tangible du patrimoine de la Formule 1.

Capture de l'esprit compétitif et innovateur de Senna

Une connexion palpable avec l'historique Grand Prix

Un design alliant tradition et innovation

Le boîtier en carbone retraité avec soin reflète non seulement les prouesses techniques mais aussi l'esthétique audacieuse caractéristique des années 90 en F1. Le cadran affiche des aiguilles au design inspiré, rappelant les lignes épurées des bolides de course. L'alliage entre tradition horlogère et innovation technologique atteint son apogée dans cette montre unique.

Mélange subtil entre matériaux classiques et modernes Finitions réalisées avec une précision chirurgicale

Mouvement tourbillon : le cœur battant de l'AS-01

Le mécanisme interne est à lui seul un exploit d'ingénierie. La complexité du mouvement tourbillon développé spécialement pour ce modèle témoigne d'une expertise sans faille. Chaque battement du calibre LOR-TC01 est une ode au temps qui passe, mesuré avec une exactitude infaillible.