De Bethune révèle son nouveau chef-d’œuvre horloger : la DB28xs Purple Rain

La maison horlogère suisse De Bethune continue d'innover avec sa dernière création, la DB28xs Purple Rain, un modèle qui marie l'esthétique à la pointe de la technologie grâce à l'oxydation thermique du titane.

Un savoir-faire exceptionnel en matière d'oxydation thermique

Au cœur de la DB28xs Purple Rain se trouve la maîtrise de De Bethune de l'oxydation thermique des métaux, une technique qui implique le chauffage du titane pour produire un spectre de couleurs éclatantes. Le choix du violet pour ce modèle est un hommage délibéré à la richesse symbolique et à l'attrait esthétique de cette couleur, souvent associée à la royauté et à la créativité. Le violet, mélangeant les tonalités chaudes et froides, ajoute une couche de mystère et de profondeur au design de la montre, en faisant un symbole d'innovation et d'expression artistique.

Technique d'oxydation thermique pour un rendu unique

Le violet comme choix symbolique et esthétique

Denis Flageollet : un maître horloger en quête d'innovation

Denis Flageollet, le maître horloger et fondateur de De Bethune, avec son équipe, a entrepris ce voyage chromatique avec le bleu — couleur de l'harmonie et emblème de l'identité de De Bethune. La transition vers le violet marque un nouveau chapitre audacieux dans l'exploration de la couleur par la marque, mélangeant les teintes rouges et bleues dans une célébration de la richesse du spectre.

L'exploration continue de nouvelles palettes de couleurs

Le violet comme évolution naturelle de l'identité visuelle de De Bethune

Un design innovant et compact

En plus de sa couleur envoûtante, la DB28xs Purple Rain se distingue comme un témoignage de la quête incessante d'innovation de De Bethune. Contrairement à ses prédécesseurs, ce modèle présente un design plus compact avec un diamètre de 39 mm, tout en conservant le look iconique des montres De Bethune. Ce nouveau niveau de sophistication et de portabilité fait de la DB28xs Purple Rain une pièce d'exception dans l'univers horloger.