De Bethune dévoile la DB25 GMT Starry Varius en or rose : une élégance céleste pour les voyageurs

De Bethune enrichit sa collection DB25 avec une nouvelle création en or rose, la DB25 GMT Starry Varius. Avec un cadran sophistiqué et minutieusement travaillé, cette montre s’impose comme un compagnon de voyage haut de gamme, mêlant élégance, technicité et savoir-faire horloger suisse.

Un design raffiné habillé d’or rose 5N

La DB25 GMT Starry Varius se distingue par son boîtier en or rose 5N, un matériau noble qui confère à la montre une teinte chaude et raffinée. Avec ses 42 mm de diamètre, le boîtier offre une présence imposante mais équilibrée au poignet, soulignant l’élégance de cette pièce exceptionnelle. Le choix de l’or rose 5N renforce le caractère luxueux de la montre, tout en s’harmonisant parfaitement avec les autres éléments du cadran.

Ce modèle se démarque également par son cadran extrêmement travaillé, où chaque détail a été pensé pour capturer l’œil et refléter l’expertise artisanale de De Bethune. Le jeu des matériaux et des couleurs, associant l’or rose et le bleu acier, crée un effet visuel tridimensionnel spectaculaire qui évoque les paysages célestes.

Une complication jour/nuit au centre de la scène

Au cœur du cadran de la DB25 GMT Starry Varius se trouve une complication jour/nuit d’une grande beauté. Ce disque central en or rose illustre avec élégance le passage du jour à la nuit. Il est accompagné d’une microsphère en acier bleui, ajoutant un dynamisme supplémentaire à l’affichage.

Un autre détail remarquable est l’anneau de date incurvé en titane bleui, orné de chiffres dorés appliqués. Ce composant, à la fois esthétique et fonctionnel, contribue à la profondeur du cadran et renforce l’aspect tridimensionnel de la montre. Cet équilibre entre innovation technique et beauté visuelle est au cœur de l’approche de De Bethune dans la conception de ses montres.

Des aiguilles en or rose finement polies

Les aiguilles, réalisées à la main en or rose et finement polies, viennent parfaire l’harmonie du cadran. Elles ajoutent une touche de brillance supplémentaire tout en garantissant une lisibilité optimale. Le soin apporté à la finition des aiguilles témoigne de l’attention méticuleuse que De Bethune porte à chaque élément de ses montres, qu’il s’agisse de la forme, du polissage ou du positionnement.

Un mouvement d’exception : le calibre DB2507

La DB25 GMT Starry Varius est propulsée par le calibre DB2507, un mouvement mécanique à remontage manuel développé en interne par De Bethune. Ce calibre assure une autonomie remarquable de 5 jours, grâce à son barillet à régulation automatique jumelée. Ce mouvement est non seulement d’une grande précision, mais il garantit également une réserve de marche étendue, idéale pour ceux qui recherchent à la fois esthétique et performance.

Le DB2507 incarne le savoir-faire technique de la marque, combinant robustesse et innovation pour offrir un fonctionnement sans faille. Sa conception ingénieuse est un hommage à l’engagement constant de De Bethune en faveur de l’excellence horlogère.

Un bracelet en alligator bleu profond pour un style inégalé

Pour parfaire ce chef-d’œuvre horloger, la DB25 GMT Starry Varius est accompagnée d’un bracelet en cuir d’alligator bleu profond, qui vient compléter à merveille l’ensemble du design. Ce bracelet en cuir haut de gamme assure non seulement un confort optimal au poignet, mais il apporte aussi une touche de sophistication supplémentaire à la montre. Le choix du bleu, en contraste avec les tons chauds de l’or rose, rappelle le ciel nocturne étoilé, un motif récurrent dans les créations de De Bethune.

Une montre pour les voyageurs exigeants

Positionnée comme « le compagnon de voyage ultime », la DB25 GMT Starry Varius de De Bethune est bien plus qu’une simple montre GMT. Elle incarne l’alliance parfaite entre fonctionnalité et art horloger. Son affichage sophistiqué du jour et de la nuit, associé à une esthétique céleste unique, fait de cette montre un objet de désir pour les amateurs de montres d’exception, tout en répondant aux besoins des voyageurs à la recherche de précision et d’élégance.

En somme, la DB25 GMT Starry Varius en or rose représente un sommet de l’horlogerie contemporaine. Elle réunit tout ce que l’on attend d’une montre de luxe : un design raffiné, un mouvement performant et un savoir-faire artisanal incomparable. Disponible en édition limitée, cette montre est un véritable trésor pour les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie.