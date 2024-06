De Bethune DB28XP Kind of Blue Tourbillon : la haute horlogerie se pare de bleu céleste

De Bethune frappe fort avec sa nouvelle DB28XP Kind of Blue Tourbillon. Cette montre d’exception, limitée à 20 exemplaires, fusionne l’élégance de la DB28XP et la prouesse technique de la DB28 Kind of Blue Tourbillon. Plongeons dans l’univers azuré de ce garde-temps qui repousse les limites de l’horlogerie de luxe.

Un design emblématique sublimé par le bleu

La De Bethune DB28XP Kind of Blue Tourbillon se distingue par :

Un boîtier de 43 mm en titane Grade 5 bleui et poli

Une épaisseur ultra-fine de 9,1 mm

La silhouette distinctive de la collection DB28XP

Cette montre incarne la quête d’ultra-finesse initiée par De Bethune en 2020 avec le lancement de la DB28XP originale.

Un tourbillon record de légèreté

Au cœur de cette De Bethune DB28XP Kind of Blue Tourbillon bat un tourbillon exceptionnel :

Positionné à 6 heures

Le plus léger jamais créé par De Bethune : seulement 0,18 grammes

Rotation complète toutes les 30 secondes

Ce chef-d’œuvre de miniaturisation témoigne du savoir-faire horloger de la maison.

Un mouvement manufacture à la hauteur

La De Bethune DB28XP Kind of Blue Tourbillon est animée par le calibre DB2009V5 :

Mouvement mécanique à remontage manuel

Développé et fabriqué en interne par De Bethune

Réserve de marche impressionnante de 5 jours

Une édition limitée pour collectionneurs avertis

Caractéristiques clés de cette série exclusive :

Production limitée à 20 exemplaires

Bracelet en cuir d’alligator noir

Absence de lunette « Microlight » sertie de saphirs, contrairement au modèle précédent

L’évolution d’un modèle iconique

La De Bethune DB28XP Kind of Blue Tourbillon se distingue de sa prédécesseure, la DB28XP Kind of Blue Tourbillon Sapphire, par :

L’absence de lunette sertie de saphirs baguette

Une esthétique plus épurée, mettant en valeur le bleu profond du titane

La De Bethune DB28XP Kind of Blue Tourbillon incarne la quintessence du savoir-faire de la maison horlogère. Alliant design avant-gardiste, prouesse technique et finitions exceptionnelles, cette montre s’adresse aux collectionneurs les plus exigeants. Le bleu profond du titane, signature de De Bethune, confère à ce garde-temps une aura mystérieuse et captivante.

Pour découvrir cette pièce d’exception et obtenir des informations sur sa disponibilité et son prix, les amateurs sont invités à contacter directement De Bethune via leur site officiel. La De Bethune DB28XP Kind of Blue Tourbillon promet de faire sensation auprès des connaisseurs, mariant l’excellence horlogère suisse à une esthétique résolument contemporaine.