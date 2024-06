Daniel Arsham et Hublot dévoilent la montre de poche en édition limitée « Arsham Droplet » : Une fusion audacieuse d’art et d’horlogerie !

Hublot, célèbre horloger suisse de luxe, s’associe à l’artiste contemporain Daniel Arsham pour créer une pièce d’exception : l’Arsham Droplet. Cette montre de poche révolutionnaire, limitée à seulement 99 exemplaires, allie forme antique et matériaux futuristes, incarnant ainsi la vision unique d’Arsham et le savoir-faire technique d’Hublot.

Une collaboration artistique visionnaire

Daniel Arsham, reconnu pour son style distinctif qui transforme les objets du quotidien en « reliques du futur », a uni ses forces à celles d’Hublot pour donner vie à l’Arsham Droplet. Inspirée par les formes organiques et fluides de la nature, cette montre incarne un véritable jalon dans l’histoire de l’horlogerie.

Selon Daniel Arsham, « L’Arsham Droplet est un véritable témoignage de la puissance de la collaboration. En combinant l’expertise technique d’Hublot avec ma propre vision artistique, nous avons créé une montre qui transcende la montre de poche traditionnelle, mêlant passé, présent et futur de manière captivante et inattendue. »

Des matériaux innovants pour une montre d’exception

Fabriquée à partir d’un mélange de titane, de caoutchouc et de cristal saphir, l’Arsham Droplet met en valeur l’attention inégalée d’Hublot aux détails et son engagement envers l’innovation. Son design ergonomique, mesurant 73,2 mm de long, 52,6 mm de large et 22,5 mm d’épaisseur, s’adapte parfaitement à la main pour une expérience horlogère immersive.

Boîtier en titane résistant et léger

Pare-chocs en caoutchouc pour une protection optimale

Verre saphir transparent offrant une vue imprenable sur le mouvement

Un mouvement manufacture iconique : le Meca-10

Au cœur de l’Arsham Droplet bat le mouvement manufacture iconique d’Hublot, le Meca-10. Doté d’une impressionnante réserve de marche de 10 jours, ce calibre permet à la montre d’être utilisée pendant de longues périodes sans remontage fréquent, démontrant ainsi la prouesse technique d’Hublot.

Le choix du Meca-10 témoigne de l’engagement d’Hublot à offrir des montres d’une précision et d’une fiabilité exceptionnelles, tout en repoussant les limites de l’horlogerie traditionnelle.

Une pièce de collection polyvalente et exclusive

Limitée à seulement 99 exemplaires, l’Arsham Droplet se distingue comme une véritable pièce de collection. Sa forme unique en goutte arrondie et sa complexité inégalée remettent en question les notions conventionnelles de ce que peut être une montre de poche.

Proposée avec deux chaînes en titane dotées du système breveté « one-click » d’Hublot, l’Arsham Droplet peut être portée en collier, en montre de poche ou exposée comme une pièce maîtresse sculpturale sur son support de table en titane et verre minéral. Au prix de 88 000 $ US, chaque montre en édition limitée est numérotée et emballée dans un coffret spécial créé pour cette collaboration.

L’Arsham Droplet incarne l’esprit d’innovation et de créativité qui unit Hublot et Daniel Arsham. Cette montre de poche révolutionnaire repousse les frontières de l’horlogerie, offrant aux collectionneurs et aux passionnés une expérience unique alliant art, technologie et savoir-faire. Une véritable œuvre d’art à porter au cou, à glisser dans la poche ou à admirer telle une sculpture !