Czapek présente l’Antarctique Purple Storm, une montre à cadran envoûtant verni à la main

Czapek, la renommée maison horlogère suisse, vient de dévoiler sa dernière création, l’Antarctique Purple Storm, à l’occasion de l’événement du 3e anniversaire du Horology Club à Hong Kong. Cette montre exceptionnelle se distingue par son cadran violet captivant, reflet de la passion de la marque pour l’expression artistique.

Un cadran unique, fruit d’un savoir-faire artisanal

Pour donner naissance à ce garde-temps époustouflant, Czapek a collaboré avec Metalem, spécialiste suisse des cadrans, afin de vernir à la main chaque cadran. Cette technique confère à chaque exemplaire un caractère véritablement unique. Le motif distinctif évoque une atmosphère énigmatique, capturant les nuances envoûtantes d’une tempête naturelle. L’absence de marqueurs des heures permet au cadran de s’exprimer dans toute sa splendeur.

Chaque cadran est méticuleusement verni à la main par Metalem, expert suisse en la matière

Le motif singulier rappelle les couleurs fascinantes d’une tempête naturelle

L’omission des marqueurs des heures offre au cadran une liberté d’expression totale

Un mouvement maison haute performance

L’Antarctique Purple Storm est animée par le calibre maison SXH5 de Czapek, doté d’une réserve de marche généreuse de 60 heures. Son boîtier de 40,5 mm, étanche jusqu’à 12 ATM, assure une résistance à toute épreuve. La montre est proposée avec un bracelet en métal assorti ainsi qu’un bracelet supplémentaire au choix de l’acquéreur.

Une édition limitée très convoitée

Produite en série limitée à seulement 18 exemplaires, l’Antarctique Purple Storm est proposée au tarif de 25 000 CHF (environ 24 000 €). Elle est d’ores et déjà disponible en pré-commande sur le site web de Czapek, dans sa boutique genevoise ainsi que chez ses détaillants agréés à travers le monde.

Avec ce nouveau modèle captivant, Czapek réaffirme son expertise horlogère d’exception et son engagement indéfectible envers l’innovation esthétique. L’Antarctique Purple Storm incarne à merveille la philosophie de la marque, mariant technicité de pointe et créativité artistique pour donner naissance à des montres qui se démarquent par leur originalité et leur raffinement. Une pièce d’exception qui ne manquera pas de séduire les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie en quête de rareté et d’exclusivité.