Czapek dévoile ses nouvelles Antarctique Polar Sky et Flying Diamonds : des montres de luxe qui vont faire sensation à WatchTime New York 2024

La maison horlogère Czapek s’apprête à éblouir les passionnés avec deux nouvelles déclinaisons de sa célèbre collection Antarctique. Les modèles Polar Sky et Flying Diamonds seront présentés en avant-première lors du prestigieux salon WatchTime New York 2024. Ces créations allient l’esprit sportif de la collection à une élégance raffinée, promettant de captiver les collectionneurs les plus exigeants.

WatchTime New York 2024 : le rendez-vous incontournable des amateurs d’horlogerie

Du 18 au 20 octobre prochain, le Gotham Hall de Manhattan accueillera l’édition 2024 de WatchTime New York. Cet événement majeur réunira plus de trente-cinq des plus grands noms de l’horlogerie mondiale. Czapek y présentera en exclusivité ses dernières créations, les Antarctique Polar Sky et Flying Diamonds.

L’Antarctique : une collection emblématique revisitée

Lancée en 2020, la collection Antarctique de Czapek a rapidement conquis les amateurs de montres sport-chic à bracelet intégré. Avec ces deux nouveaux modèles, la marque suisse pousse encore plus loin l’élégance tout en conservant l’ADN sportif de la ligne.

Un design distinctif décliné en deux tailles

Les Polar Sky et Flying Diamonds seront proposées en deux formats : le classique 40,5 mm et le S-type plus compact de 38,5 mm. Quelle que soit la version choisie, on retrouve la silhouette caractéristique en acier de la collection Antarctique :

Bracelet intégré au boîtier

Finitions alternant surfaces brossées et polies

Protège-couronne signature

Étanchéité de 120 mètres

Polar Sky : l’élégance glacée

La Polar Sky se distingue par son cadran en aventurine d’un bleu profond. Cette pierre semi-précieuse aux reflets scintillants évoque à merveille les paysages glacés de l’Antarctique. Les index et aiguilles caractéristiques de la collection Antarctique offrent un contraste saisissant, garantissant une excellente lisibilité tout en préservant une esthétique épurée et moderne.

Flying Diamonds : l’opulence subtile

La Flying Diamonds propose une interprétation plus luxueuse du concept Antarctique. Sur un fond d’aventurine, Czapek a disposé treize diamants « flottants » en guise d’index. Ces pierres précieuses semblent littéralement voler dans le ciel étoilé formé par le verre scintillant. Le résultat est une montre qui, sans être techniquement très différente de la version non sertie, affiche une élévation subtile et raffinée.

Le mouvement SXH5 : l’excellence horlogère suisse

Au cœur de ces nouvelles Antarctique bat le calibre SXH5, premier mouvement entièrement développé en interne par Czapek. Ce mécanisme automatique se distingue par :

Une architecture squelettisée visible à travers un fond saphir

Un micro-rotor en platine recyclé

Des finitions haute horlogerie

Une fréquence de 28 800 alternances par heure

Une réserve de marche de 56 heures

Des éditions limitées très exclusives

Les nouvelles Antarctique de Czapek seront produites en séries limitées :

Polar Sky 40,5 mm : 99 exemplaires à 26 000 CHF

: 99 exemplaires à 26 000 CHF Polar Sky S 38,5 mm : 77 exemplaires à 26 000 CHF

: 77 exemplaires à 26 000 CHF Flying Diamonds 40,5 mm : 8 exemplaires à 42 800 CHF

: 8 exemplaires à 42 800 CHF Flying Diamonds S 38,5 mm : 18 exemplaires à 38 000 CHF

L’avis de notre rédaction

Avec ces nouvelles déclinaisons de l’Antarctique, Czapek démontre une fois de plus sa capacité à faire évoluer ses collections tout en restant fidèle à son ADN. La Polar Sky et la Flying Diamonds incarnent parfaitement l’équilibre subtil entre sportivité et élégance qui fait le succès de la marque.

Le choix de l’aventurine pour les cadrans est particulièrement judicieux, offrant une profondeur et des jeux de lumière fascinants. L’ajout de diamants sur la version Flying Diamonds apporte une touche de luxe supplémentaire sans tomber dans l’ostentatoire.

Ces nouvelles Antarctique s’annoncent comme des pièces incontournables pour les collectionneurs en quête d’exclusivité. Leur présentation lors de WatchTime New York 2024 devrait sans nul doute susciter un vif intérêt parmi les passionnés d’horlogerie fine.