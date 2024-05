Cyberattaque : La vente aux enchères de montres de Christie’s à Genève reportée au mardi, les enchérisseurs potentiels encouragés à contacter la maison

Suite à une cyberattaque paralysant le site web de Christie's, la prestigieuse maison de vente aux enchères a dû reporter sa très attendue vente de montres de printemps à Genève. Les acheteurs intéressés sont invités à contacter directement Christie's par téléphone pour participer aux enchères, dont l'ampleur de l'impact reste encore floue.

Un lancement de saison perturbé par un incident informatique

Le coup d'envoi de la saison genevoise des enchères de printemps a été donné vendredi dernier de manière pour le moins inhabituelle. Déjà reportée de cinq mois en raison de questions sur les rapports financiers de la vente caritative Only Watch, cette dernière s'est finalement tenue dans un contexte particulier. En effet, le site web de Christie's, organisateur de l'événement, est resté hors-ligne suite à une cyberattaque.

N'ayant pu résoudre les problèmes causés par cette attaque durant le week-end, la maison de vente a décidé de repousser sa vente de montres genevoise au mardi 14 mai à 14h. Une page d'accueil temporaire, hébergée sur un fournisseur web gratuit, a été mise en place pour accéder au catalogue et obtenir les informations nécessaires pour enchérir. Les inscriptions en ligne restent possibles en contactant bidsgeneva@christies.com jusqu'au lundi 13 mai à 23h (heure d'Europe centrale).

Une vente Only Watch perturbée mais fructueuse

Malgré l'indisponibilité totale des enchères en ligne, la vente Only Watch a bien eu lieu, permettant de récolter 28 320 000 francs suisses au profit de la recherche sur la myopathie de Duchenne. Certains observateurs en ligne ont toutefois questionné le rythme rapide avec lequel les enchères se sont essoufflées pour certains lots, adjugés en dessous des estimations, y voyant une potentielle conséquence de l'absence d'enchères en ligne.

Parmi les pièces phares, on peut citer :

Le Chronomètre Antimagnétique de Rexhep Rexhepi, adjugé à 2,1 millions de francs suisses (2,3 millions de dollars)

Les montres ayant appartenu à Michael Schumacher, initialement prévues aux enchères le lundi 13 mai mais reportées

Une communication complexe pour rassurer les acheteurs

Alors que les premiers rapports internes de Christie's promettaient une résolution du problème d'ici la fin du week-end, aucune solution globale n'a finalement été trouvée. Guillaume Cerutti, PDG de Christie's, a confirmé le maintien des huit ventes new-yorkaises et genevoises de la semaine, à l'exception de celle des montres rares reportée au mardi 14 mai.

Il a également tenu à rassurer les clients sur la possibilité d'enchérir en toute sécurité en personne, par téléphone ou via Christie's Live. Les informations concernant la vente, l'inscription et la possibilité d'enchérir en ligne ont cependant été dispersées dans divers communiqués par e-mail et sur les réseaux sociaux, créant une certaine confusion.

Des interrogations sur l'ampleur de l'attaque et ses conséquences

Selon le New York Times, la valeur totale haute estimée des œuvres devant être mises aux enchères cette saison atteint 840 millions de dollars. L'impact de cette cyberattaque sur les enchères reste encore incertain. Des questions subsistent également quant à un éventuel accès des hackers à des informations confidentielles sur les clients ou à une potentielle demande de rançon.

Les porte-paroles de Christie's n'ont pour l'heure pas été en mesure d'apporter de précisions sur ces points, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de la situation.

Comment accéder au catalogue et participer aux enchères ?

Malgré les perturbations, la vente de montres sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube et le compte Instagram Live de Christie's. Pour enchérir via Christie's Live (par un lien sécurisé), il est nécessaire de prendre des dispositions au préalable avec l'équipe de la maison de vente, joignable à l'adresse bidsgeneva@christies.com.

Les inscriptions pour enchérir en ligne seront clôturées le lundi 13 mai à 23h (heure d'Europe centrale), soit 17h (heure de New York), pour une vente débutant le mardi 14 mai à 14h (heure d'Europe centrale), soit 8h (heure de New York). Le catalogue de la vente et de plus amples informations sont disponibles sur une page web temporaire dédiée.

Les personnes intéressées pour enchérir sont invitées à contacter l'un des sièges régionaux de Christie's aux numéros indiqués sur la page de redirection :

New York : +1 212 636 2000

Londres : +44 (0) 20 7839 9060

Paris : +33 (0) 1 40 76 85 85

Hong Kong : +852 2760 1766

Genève : +44 (0) 20 7839 9060

Il est également possible d'écrire à bidsgeneva@christies.com ou à info@christies.com pour toute question complémentaire.

Cette cyberattaque sans précédent pour Christie's soulève de nombreuses interrogations quant à la sécurité informatique des grandes maisons de vente aux enchères à l'heure du digital. Elle met aussi en lumière leur capacité d'adaptation pour maintenir ces événements prestigieux et convoités malgré un contexte perturbé. Les prochains jours permettront d'en savoir plus sur les conséquences de cet incident majeur pour le marché de l'art et du luxe.