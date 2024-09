Crise dans l’horlogerie de luxe : Le mastodonte Richemont prêt à réduire la production !

Le monde de l’horlogerie de luxe est en ébullition ! Johann Rupert, le milliardaire sud-africain à la tête du géant Richemont, lance un pavé dans la mare en suggérant une réduction de la production de montres haut de gamme. Cette déclaration choc pourrait bien bouleverser le marché et impacter directement les collectionneurs. Décryptage d’une annonce qui fait trembler le Tout-Genève.

Richemont tire la sonnette d’alarme

Johann Rupert n’y est pas allé par quatre chemins lors de l’assemblée générale annuelle de Richemont. Le fondateur du conglomérat suisse de luxe, qui chapeaute des marques prestigieuses telles que Vacheron Constantin, IWC, Jaeger-LeCoultre et Cartier, estime qu’il est temps pour l’industrie horlogère de revenir aux fondamentaux de l’offre et de la demande.

La demande mondiale de montres est passée au-delà du boom », a déclaré Rupert aux actionnaires, pointant du doigt les ventes atones en Chine continentale et à Hong Kong comme principaux responsables d’une année morose. Il faut être prudent et ne pas uniquement chercher à augmenter les volumes », a-t-il ajouté, sonnant ainsi le glas d’une ère d’abondance dans le secteur du luxe horloger.

Une stratégie de rareté assumée

Cette prise de position de Richemont n’est pas sans rappeler les stratégies déjà adoptées par certains acteurs majeurs du secteur. Rupert n’a d’ailleurs pas manqué de saluer ses concurrents qui ont déjà pris les devants en limitant leur production. « Nous entretenons des relations étroites avec nos concurrents privés et nous savons ce qu’ils font. Ils agissent de manière très responsable en limitant leur production », a-t-il expliqué.

Cette approche n’est pas nouvelle dans le monde de l’horlogerie de luxe. Des marques comme Patek Philippe et Rolex sont connues pour leur contrôle draconien sur leur production et leur distribution, créant ainsi une rareté artificielle qui alimente le désir des consommateurs. Cependant, les marques appartenant à des groupes comme Richemont n’ont pas toujours la même latitude pour ajuster leur production.

Les défis spécifiques des groupes cotés en bourse

Richemont, bien que contrôlé par un trust familial détenant la majorité des droits de vote, reste une entreprise cotée en bourse. Cette particularité oblige le groupe à fournir des rapports financiers détaillés à ses actionnaires, une contrainte que n’ont pas les marques horlogères privées suisses.

Ils n’ont pas d’actionnaires à qui rendre des comptes », souligne Rupert, mettant en lumière la flexibilité dont jouissent ces marques indépendantes pour ajuster leur production sans craindre les répercussions sur le cours de leurs actions.

Un marché en pleine mutation

Si l’industrie horlogère suisse a atteint un record d’exportations de 29 milliards d’euros en 2023, l’année 2024 s’annonce nettement moins radieuse. Plusieurs facteurs contribuent à ce ralentissement :

La force du franc suisse, qui pousse les prix des montres à la hausse

Une compression des marges pour les producteurs

Un ralentissement économique global, particulièrement sensible sur le marché chinois

Face à ces défis, l’industrie horlogère suisse se tourne vers son gouvernement pour obtenir un soutien financier. Un programme étatique permet déjà à certaines marques comme Girard-Perregaux et Ulysse Nardin de mettre leurs employés au chômage partiel et de réduire leur production sans procéder à des licenciements définitifs.

L’impact sur les collectionneurs et les amateurs

Cette situation de crise dans l’horlogerie de luxe a des répercussions directes sur les collectionneurs et les passionnés de beaux garde-temps. Paradoxalement, ce contexte difficile pour l’industrie pourrait bien se révéler une aubaine pour les acheteurs avisés.

En effet, le marché de l’occasion connaît actuellement une baisse significative des prix. Les montres sportives Rolex, par exemple, voient leur cote chuter sur le marché secondaire, offrant ainsi de belles opportunités aux collectionneurs. C’est le moment ou jamais de dénicher la perle rare à un prix plus abordable.

Les stratégies d’adaptation des maisons horlogères

Face à cette situation inédite, les grandes maisons horlogères ne restent pas les bras croisés. Plusieurs stratégies se dessinent :

La diversification des gammes : Certaines marques cherchent à élargir leur offre pour toucher une clientèle plus large, tout en maintenant leur positionnement haut de gamme. L’innovation technologique : L’intégration de nouvelles technologies, comme les matériaux innovants ou les mouvements hybrides, permet de justifier des prix élevés et de se démarquer de la concurrence. Le développement du digital : La pandémie a accéléré la transition vers le e-commerce, même pour les produits de luxe. Les marques investissent massivement dans leurs plateformes en ligne et leurs stratégies digitales. Le renforcement de l’expérience client : Les maisons misent sur des services personnalisés et des expériences uniques pour fidéliser leur clientèle haut de gamme.

L’avenir incertain de l’industrie horlogère de luxe

La déclaration de Johann Rupert soulève de nombreuses questions sur l’avenir de l’industrie horlogère de luxe. Si la réduction de la production peut sembler une solution à court terme pour maintenir la désirabilité et les prix des montres de luxe, elle n’est pas sans risques :

Une baisse trop importante de la production pourrait entraîner des suppressions d’emplois dans un secteur crucial pour l’économie suisse.

La raréfaction des pièces pourrait pousser certains collectionneurs vers d’autres marques ou d’autres segments du luxe.

Le risque de voir émerger un marché parallèle encore plus important, avec des prix artificiellement gonflés.

D’un autre côté, cette stratégie pourrait aussi avoir des effets bénéfiques :

Un retour à une production plus artisanale et qualitative

Une valorisation accrue des savoir-faire traditionnels

Une stabilisation du marché après des années de croissance parfois jugée excessive

Le mot de la fin : une opportunité pour les vrais passionnés ?

Si la situation actuelle du marché de l’horlogerie de luxe peut sembler préoccupante pour l’industrie, elle pourrait bien se révéler une période faste pour les véritables amateurs de beaux garde-temps. La baisse des prix sur le marché de l’occasion, couplée à une potentielle raréfaction des nouvelles pièces, crée un contexte unique pour enrichir sa collection.

Les collectionneurs avisés auraient tout intérêt à profiter de cette période pour acquérir les pièces dont ils rêvent depuis longtemps. Qui sait ? Ces montres pourraient bien devenir les collectors de demain, une fois que le marché aura retrouvé son équilibre.

En fin de compte, cette crise rappelle que l’horlogerie de luxe reste avant tout une industrie, soumise aux lois de l’économie. Mais elle est aussi un art, porteuse d’une histoire et d’un savoir-faire uniques. C’est peut-être dans cet équilibre subtil entre rareté et accessibilité, entre tradition et innovation, que se dessinera l’avenir du secteur.

Une chose est sûre : le monde de l’horlogerie de luxe est à un tournant de son histoire. Et les décisions prises aujourd’hui par les géants comme Richemont façonneront le paysage horloger pour les années à venir. Avis aux amateurs : c’est peut-être le moment d’investir dans le temps qui passe !