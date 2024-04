Comparaison entre l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch SE 2 : Toutes les grandes différences

Explorons en détail les différences entre l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch SE 2 pour vous aider à faire le meilleur choix d'achat.

Caractéristiques techniques

Les deux montres sont disponibles en aluminium, mais la Series 9 offre également une version en acier inoxydable. La Series 9 se décline en deux tailles de 41 mm et 45 mm contre 40 mm et 44 mm pour l'Apple Watch SE 2.

Couleurs : la Series 9 est disponible en Midnight, Starlight, Silver, Product Red, Pink (aluminium) et en Graphite, Silver, Gold (acier inoxydable). L'Apple Watch SE 2 est disponible en Midnight, Starlight et Silver.

Écran : Retina LTPO OLED toujours actif avec une luminosité maximale de 2000 nits pour la Series 9, contre un écran OLED sans fonction toujours active et une luminosité maximale de 1000 nits pour l'Apple Watch SE 2.

Design et affichage

La Series 9 présente un écran plus grand et plus lumineux avec une option d'affichage toujours actif, idéal pour ceux qui veulent consulter leur montre sans la réveiller. Les différences de taille sont subtiles mais offrent une meilleure expérience d'affichage pour la Series 9.

Matériel interne

L'Apple Watch Series 9 est équipée du processeur S9, offrant de meilleures performances et des fonctionnalités supplémentaires comme le Double Tap et la détection précise grâce à l'Ultra Wideband de deuxième génération. Elle dispose également de 64 Go de stockage, contre 32 Go pour l'Apple Watch SE 2.

Spécification Apple Watch SE (2e génération) Apple Watch Série 9 Matériaux Aluminium, Acier Inoxydable Aluminium, Acier Inoxydable Tailles 40mm, 44mm 41mm, 45mm Couleurs Minuit, Lumière des étoiles, Argent Aluminium : Minuit, Lumière des étoiles, Argent, Rouge Produit, Rose

Acier Inoxydable : Or, Argent, Graphite Écran Retina LTPO OLED, luminosité de pointe de 1 000 nits Retina LTPO OLED toujours actif, luminosité de pointe de 2 000 nits, 1 nit en faible lumière Processeur Puce S8 SiP avec processeur double-cœur 64 bits Puce S9 SiP avec processeur double-cœur 64 bits Geste Double Tap Non Oui Siri Wi-Fi ou cellulaire seulement Sur l'appareil Capteurs Capteur cardiaque optique de deuxième génération Capteur de température, capteur d'oxygène dans le sang, capteur cardiaque électrique, et capteur cardiaque optique de troisième génération Durée de vie de la batterie 18 heures 18 heures, 36 heures en mode faible consommation Recharge rapide Non Oui Ultra Large Bande Non Puce Ultra Large Bande de deuxième génération avec localisation précise pour iPhone 15

Autonomie de la batterie

Les deux modèles offrent jusqu'à 18 heures d'autonomie, mais la Series 9 dispose d'un mode d'économie d'énergie permettant de prolonger l'autonomie jusqu'à 36 heures et d'une fonction de recharge rapide.

Santé et fitness

La Series 9 surpasse l'Apple Watch SE 2 avec des capteurs supplémentaires pour la mesure de l'oxygène sanguin, l'activité électrique du cœur et la température corporelle. Ces fonctionnalités offrent une surveillance de la santé plus complète et précise.

Impact environnemental

Apple a annoncé que certaines combinaisons de boîtiers et de bracelets de l'Apple Watch sont désormais neutres en carbone. Cela inclut les deux modèles, fabriqués à partir de matériaux recyclés à 100%.

Prix et disponibilité

L'Apple Watch Series 9 est disponible à partir de 399$ pour le modèle GPS et 429$ pour le modèle GPS + Cellular. Les options en acier inoxydable sont plus coûteuses. L'Apple Watch SE 2 est plus abordable, avec des prix débutant à 249$ pour le GPS et 279$ pour le GPS + Cellular.

Quelle montre vous convient ?

Si votre budget est restreint, l'Apple Watch SE 2 est une excellente option économique, offrant de nombreuses fonctionnalités de la Series 9 à un prix inférieur. Cependant, pour ceux qui recherchent la meilleure expérience possible avec une Apple Watch, la Series 9 est le choix à privilégier.