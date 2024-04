Comment réparer les « touches fantômes » de l’Apple Watch et quels modèles sont concernés ?

Découvrez les recommandations actuelles alors qu'Apple enquête sur le problème des touches fantômes qui affectent certains de ses modèles de smartwatch.

En février dernier, Apple a confirmé la présence de « fausses touches » sur les écrans de certains de ses modèles de smartwatches, dont la Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, dans un mémo adressé aux Prestataires de Services Agréés (PSA). Plus récemment, un mémo mis à jour révèle que les séries Apple Watch Series 7 et Apple Watch Series 8, ainsi que l'Apple Watch Ultra, sont également touchées.

La firme de Cupertino recommande aux utilisateurs affectés de ne pas remplacer leur unité, mais plutôt de mettre à jour l'appareil et de le réinitialiser. Voici comment procéder pour, espérons-le, résoudre ce problème.

Si vos paramètres le permettent, vous devriez recevoir des notifications de mise à jour automatiquement. Cependant, il est conseillé de vérifier régulièrement la disponibilité de nouveaux logiciels, car chaque nouvelle version pourrait définitivement résoudre le problème des touches fantômes.

This has JUST been extended to series 7, series 8, as well as ultra 1 just FYI

Apple has advised us not to replace watches for this issue and to tell people to basically force restart the watch by holding both buttons together for 10 seconds and also keep your watches up-to-date https://t.co/klrVeYhkD0

