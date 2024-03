Comment la Garmin Venu Sq à 107,20 € surpasse la Fitbit et dynamise votre entraînement

Il n'est jamais trop tard pour se fixer des objectifs de fitness pour 2024, surtout lorsqu'une montre connectée Garmin est disponible à un prix aussi avantageux.

Une offre incontournable sur Amazon

Actuellement sur Amazon, vous pouvez vous offrir la Garmin Venu Sq, à la fois élégante et performante, pour seulement 107,20 €, réalisant ainsi une économie considérable par rapport au prix de vente conseillé de 179,99 €.

Le meilleur rapport qualité-prix en matière de suivi de fitness

Si vous recherchez un tracker de fitness compétent, regorgeant de fonctionnalités et qui ne vide pas votre portefeuille, la Garmin Venu Sq est une option à considérer. Elle surpasse ses concurrents, y compris le Fitbit Charge 6, non seulement en termes de prix mais aussi en offrant un nombre plus important de mesures.

Design et fonctionnalités

En tant que version remaniée de la Garmin Venu originale, la Venu Sq adopte un design carré qui rappelle quelque peu l'Apple Watch. Ce qui distingue véritablement la Venu Sq de l'Apple Watch, c'est l'abondance de fonctionnalités de suivi de santé que Garmin propose. En plus d'une multitude d'activités sportives traçables, la Venu Sq analyse votre fréquence cardiaque et votre effort et les compile dans une statistique pratique : la « Body Battery ».

La Body Battery vous donne une idée de l'énergie qu'il vous reste, vous aidant ainsi à décider si vous devriez faire une autre séance d'entraînement ou plutôt privilégier le repos et la récupération avant de vous rendre à la salle de sport. C'est ce type d'entraînement qui peut vous aider à établir une routine d'exercice cohérente sans vous mener au surmenage.

Autonomie et écran

Par rapport à ses concurrents, la Venu Sq brille également par son autonomie, pouvant fonctionner jusqu'à 6 jours avec une seule charge, ce qui est nettement plus que les 18 heures généralement annoncées par Apple pour ses propres appareils. De plus, la Venu Sq est dotée d'un écran AMOLED brillant et vibrant, facile à lire dans les environnements sombres comme en plein soleil.

Bien qu'il existe des modèles plus récents dans la gamme Garmin Venu, aucun d'eux n'approche ce point de prix. Si vous préférez ne pas dépenser une petite fortune au début de votre parcours de fitness, cette offre est exactement ce qu'il vous faut.