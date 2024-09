Comment choisir la meilleure Apple Watch en 2024 : guide complet

Avec l’arrivée de la Series 10 et les nombreuses options disponibles, choisir une Apple Watch peut s’avérer complexe. Ce guide détaillé vous aidera à trouver le modèle qui correspond le mieux à vos besoins, qu’il s’agisse de la dernière Series 10, de la SE plus abordable, ou de l’Ultra 2 ultra-résistante.

Les critères essentiels pour bien choisir

Avant de se pencher sur les différents modèles, il est important de considérer plusieurs facteurs :

La taille du boîtier : adaptée à votre poignet pour un confort optimal

: adaptée à votre poignet pour un confort optimal Le matériau : aluminium, acier inoxydable ou titane selon vos préférences et votre budget

: aluminium, acier inoxydable ou titane selon vos préférences et votre budget La connectivité : GPS seul ou GPS + cellulaire pour une utilisation sans iPhone

: GPS seul ou GPS + cellulaire pour une utilisation sans iPhone Les fonctionnalités de santé souhaitées : ECG, oxymètre, etc.

souhaitées : ECG, oxymètre, etc. Votre budget

Apple Watch Series 10 : la nouvelle référence

La Series 10 apporte plusieurs améliorations notables :

Écran OLED plus grand et lumineux

et lumineux Boîtier 10% plus fin et plus léger

et plus léger Nouvelle détection de l’apnée du sommeil approuvée par la FDA

approuvée par la FDA Disponible en titane, remplaçant l’acier inoxydable

Prix de départ : 399$ (42mm) / 429$ (46mm)

Cette montre est idéale pour ceux qui recherchent les dernières innovations et un confort amélioré.

Apple Watch SE (2ème génération) : l’option abordable

La SE reste un excellent choix pour :

Les nouveaux utilisateurs d’Apple Watch

d’Apple Watch Ceux qui privilégient un budget serré

Les personnes n’ayant pas besoin de fonctions avancées comme l’ECG

Prix de départ : 249$ (40mm) / 279$ (44mm)

Apple Watch Ultra 2 : pour les plus exigeants

L’Ultra 2 se distingue par :

Un grand boîtier de 49mm en titane

en titane Une autonomie accrue (jusqu’à 60 heures)

(jusqu’à 60 heures) Des fonctionnalités avancées pour la plongée et les sports extrêmes

Un prix unique de 799$ (GPS + Cellulaire inclus)

Idéale pour les sportifs et aventuriers, ou ceux qui recherchent la montre Apple la plus robuste et performante.

Quid de l’oxymétrie (SpO2) ?

Suite à un litige sur les brevets, les nouveaux modèles Series 9, 10 et Ultra 2 vendus aux États-Unis après le 18 janvier 2024 n’incluent plus la fonction d’oxymétrie. Si cette fonction est importante pour vous, considérez :

Des modèles plus anciens ou reconditionnés

Des alternatives comme les montres Garmin ou la Fitbit Charge 6

Recommandations selon les profils

Pour les petits budgets : Apple Watch SE (2ème génération)

Pour les enfants : Apple Watch SE cellulaire ou modèle reconditionné Series 4/5/6 avec cellulaire

Pour les seniors : Series 10 cellulaire (écran plus grand, fonctions de santé avancées)

En conclusion, le choix de votre Apple Watch dépendra de vos besoins spécifiques, de votre budget et de l’importance que vous accordez aux dernières fonctionnalités. La Series 10 offre le meilleur de la technologie Apple, tandis que la SE reste un excellent rapport qualité-prix pour de nombreux utilisateurs.