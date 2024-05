Comment acheter votre première Rolex : tout ce que vous devez savoir

Plus intimidant et difficile que vous ne le pensez, nous vous accompagnons dans votre premier achat auprès de la Couronne.

Choisissez votre modèle Rolex

Si vous parvenez à déterminer quel modèle Rolex vous souhaitez, vous aurez considérablement réduit votre recherche. Voulez-vous une montre de plongée Rolex Submariner, une GMT-Master ou une Sky-Dweller pour voyager, une Day-Date ou une DateJust pour la vie quotidienne, une Oyster Perpetual ou une Air-King comme montre de tous les jours facile à porter ? Voici quelques faits pour vous guider dans cette importante première décision :

Rolex a créé un nombre étonnamment restreint de modèles au fil des années, malgré une production annuelle de plus d'un million de montres.

Rolex divise son catalogue entre modèles « Professionnels » et « Classiques ». Les Rolex Professionnelles ont été créées pour des usages spécifiques, comme la plongée sous-marine (Submariner), les voyages dans le monde (GMT-Master) et même l'exploration de grottes (Explorer II). Les Rolex Classiques, comme les célèbres DateJust et Day-Date, sont d'excellentes montres polyvalentes, généralement un peu plus habillées.

La plupart des modèles Rolex actuels existent depuis de nombreuses décennies. En parcourant le site web actuel de Rolex, vous obtenez un aperçu décent (bien qu'un peu incomplet) des modèles disponibles sur les marchés d'occasion et vintage.

Les modèles Rolex qui ne sont plus en production ont tendance à être plus rares, donc plus difficiles à obtenir et plus chers.

Prenez le temps de vous familiariser avec les différents modèles Rolex, puis faites votre choix. Choisir un modèle Rolex spécifique sera la partie la plus facile de ce parcours.

Choisissez entre neuf, d'occasion, néo-vintage et vintage

Voici la répartition de base des quatre principaux marchés Rolex :

Neuf : Une Rolex flambant neuve provenant d'un revendeur agréé.

Il n'y a pas si longtemps, n'importe qui pouvait entrer dans une boutique Rolex et acheter à peu près n'importe quelle Rolex. Aujourd'hui, en tant que primo-acheteur, vous serez exclu de l'obtention de la plupart des nouvelles Rolex au prix de détail. Rolex alloue ses montres aux clients privilégiés, ce qui signifie que ces VIP ont déjà dépensé beaucoup d'argent en Rolex – et parfois d'autres articles comme des bijoux chez les revendeurs agréés locaux – juste pour obtenir une place plus élevée sur la liste d'attente afin de finalement recevoir « l'appel » pour la montre Rolex qu'ils désirent. Si vous n'êtes pas prêt à jouer à ce jeu mais que vous devez absolument obtenir un modèle Rolex récent, envisagez alors le marché de l'occasion.

D'occasion : Chez Rolex, cette catégorie peut inclure l'année modèle en cours et remonte jusqu'à des montres vieilles d'environ 20 ans.

Le marché de l'occasion Rolex est énorme, compliqué, déroutant et parfois exaspérant. Il existe d'innombrables revendeurs Rolex d'occasion et d'innombrables montres à vendre. En 2023, Rolex a lancé son propre programme Certified Pre-Owned (CPO), qui lève une partie du mystère entourant l'achat d'une Rolex d'occasion. Cependant, chez Rolex, d'occasion ne signifie pas toujours moins cher. Pour les modèles Rolex récents et difficiles à obtenir, vous paierez bien au-dessus du prix de détail – même via le programme CPO de Rolex – mais au moins ces vendeurs ne vous excluront pas de l'obtention de la montre que vous désirez.

Néo-vintage : Une catégorie relativement nouvelle qui désigne les montres vieilles d'environ 20 à 40 ans.

J'aime considérer le néo-vintage comme des montres qui passent du statut d'occasion à celui de vintage. C'est une catégorie très amusante, car il existe tant de Rolex qui passent sous les radars, comme la Turn-o-Graph ou la Milgauss, aujourd'hui abandonnées. Mais si vous voulez un modèle courant comme une Submariner ou une GMT Master, il existe d'excellentes références qui entrent dans cette fourchette des 20 à 40 ans, souvent à des prix relativement décents.

Vintage : De manière générale, les Rolex qui ont au moins 40 ans.

La Rolex vintage est un monde incroyable à explorer, mais il est parsemé d'embûches dans lesquelles même les collectionneurs les plus expérimentés tombent de temps en temps. Des contrefaçons pures et simples aux « Frankenwatches » composées de pièces issues de différentes montres, tout peut piéger ceux qui recherchent une vieille Rolex. En termes de prix, les Rolex vintage ont tendance à être plus chères que les néo-vintage, parfois de manière incroyable.

Choisissez une référence Rolex à 4, 5 ou 6 chiffres

Nous pouvons répartir les millions de Rolex dans le monde en trois catégories simples : les références à quatre, cinq et six chiffres. La plupart des passionnés de Rolex parlent en termes de chiffres, en disant des choses comme « Je m'intéresse à des Subs à quatre chiffres » ou « Elle avait l'air malade avec une GMT à six chiffres ». Familiarisons-nous avec les chiffres !

Ces numéros de référence marquent des époques de production Rolex. Lorsque Rolex ajoute un chiffre aux numéros de référence, les designs, les matériaux, les tailles et les mouvements sont modifiés dans toute la gamme de produits. Il existe un chevauchement évident (mais toujours changeant) entre les catégories neuf, d'occasion, néo-vintage et vintage et les époques à quatre, cinq et six chiffres, gardez cela à l'esprit.

Références Rolex à 4 chiffres : des années 1940 à environ 1980

Les Rolex à quatre chiffres sont toutes vintage maintenant, et chaque fois que vous entendez quelqu'un parler d'une Rolex à quatre chiffres, supposez qu'il s'intéresse aux Rolex du milieu du XXe siècle.

L'inconvénient des Rolex à 4 chiffres

Les Rolex à quatre chiffres avec complications de date utilisent des mouvements qui n'offrent pas de fonction de réglage rapide de la date. De nombreux propriétaires – moi y compris – préfèrent une montre avec un réglage rapide de la date, pour ne pas avoir à la faire tourner encore et encore pour régler la date.

Les mouvements des références à quatre chiffres sont souvent plus coûteux à entretenir, car Rolex ne produit plus de pièces pour les modèles à quatre chiffres.

Les cadrans des références à quatre chiffres produits avant 1963 utiliseront de la peinture luminescente au radium, que certains craignent en raison de la radioactivité. Après cela, les cadrans Rolex à quatre chiffres utilisent de la peinture luminescente au tritium, qui perd généralement sa fonctionnalité après environ 20 ans. Les cadrans au tritium peuvent être discernés car ils ont presque toujours un « T » en bas du cadran à côté de « SWISS ».

L'avantage des Rolex à 4 chiffres

En tant que montres vintage, les Rolex à quatre chiffres ont souvent un charme et un caractère que vous ne trouverez pas dans les modèles ultérieurs. Cette peinture au tritium, par exemple, prend une jolie teinte vanille que les collectionneurs adorent (ils l'appelleront « lume crémeux »). Les cadrans s'estompent, ou même deviennent bruns (on dit qu'ils « deviennent tropicaux »), et parfois les inserts de lunette en aluminium s'estompent dans des couleurs intéressantes que les gens trouvent désirables. Parfois, les Rolex vieillissent de manière sauvage, ce qui fait grimper le prix en flèche.

Il y a beaucoup moins de Rolex à quatre chiffres que de toute autre époque, ce qui les rend rares et de plus en plus collectionnables.

Références Rolex à 5 chiffres : de 1980 à environ 2004

Le passage aux numéros de référence à cinq chiffres s'est accompagné d'un certain nombre d'améliorations des mouvements, d'augmentations de la taille des boîtiers et d'une multitude d'autres améliorations apportées aux bracelets, à l'étanchéité, etc. Toutes les améliorations n'ont pas eu lieu en même temps, mais l'ère des cinq chiffres était nettement plus moderne.

Au moment où nous écrivons ces lignes, les Rolex à cinq chiffres entrent parfaitement dans la catégorie néo-vintage, car la plupart ont entre 20 et 40 ans. Évidemment, au fil des années, les Rolex à cinq chiffres deviennent lentement de véritables montres vintage.

L'inconvénient des Rolex à 5 chiffres

Il y a eu beaucoup de polissage des boîtiers de montres à cette époque, et pour de nombreux collectionneurs de Rolex, un boîtier poli n'est pas bon car il déforme la forme originale et dégrade la valeur. Un polissage léger est généralement acceptable. L'absence de polissage est très souhaitable.

Les Rolex Professionnelles à cinq chiffres, comme de nombreux modèles à quatre chiffres, utilisaient des inserts de lunette en aluminium, qui ont tendance à se rayer ou à s'estomper (mais notez qu'une lunette estompée peut également être considérée comme possédant « une belle patine » une fois que la montre est vintage).

L'avantage des Rolex à 5 chiffres

À l'heure actuelle, les Rolex à cinq chiffres offrent le meilleur rapport qualité-prix. D'un point de vue pratique, les mouvements des Rolex à cinq chiffres sont très précis, durables et amagnétiques. Les mouvements Rolex à cinq chiffres sont encore pris en charge par Rolex, les pièces ne sont donc pas difficiles à trouver et l'entretien est moins coûteux que pour les références à quatre chiffres. La valeur des Rolex à cinq chiffres augmentera à mesure qu'elles vieilliront et entreront dans la catégorie vintage.

Notes et opinions sur les Rolex à 5 chiffres

Rolex est passé de la peinture luminescente au tritium (qui s'estompe et perd sa fonctionnalité) au SuperLuminova plus durable vers 1997-1998, en plein milieu de l'ère des cinq chiffres. Certains collectionneurs – moi y compris – aiment le tritium pour l'ambiance vintage qu'il donne à certains modèles, tandis que d'autres préfèrent les meilleures performances du SuperLuminova.

Certains pensent que les modèles Professionnels à cinq chiffres ressemblent plus à des « montres outils », alors que les références à six chiffres sont plus des produits de luxe. Pour les DateJust, les cadrans à cinq chiffres ont été aplatis jusqu'aux bords, et certains préfèrent les anciens cadrans « en forme de tarte » de l'ère des quatre chiffres qui s'inclinent vers le bas au bord extérieur.

Références Rolex à 6 chiffres : de 2005 à aujourd'hui

L'ère moderne des six chiffres est arrivée en force lorsque Rolex a introduit plusieurs améliorations dans tout son catalogue au milieu des années 2000. Mais c'est l'utilisation de Cerachrom hautement poli – le matériau inrayable propriétaire de Rolex – sur les lunettes des modèles Professionnels qui a véritablement changé l'aspect, la sensation et les performances de la Rolex moderne. Les mouvements comprennent davantage de pièces non métalliques qui augmentent la précision et l'amagnétisme. De nombreux modèles ont été agrandis à l'ère des six chiffres (bien que certaines mises à jour à six chiffres aient récemment été réduites en taille).

Inconvénients des Rolex à 6 chiffres

Généralement plus chères que les Rolex à cinq chiffres. De nombreuses références à six chiffres coûteront bien au-dessus des prix de détail sur le marché de l'occasion.

Avantages des Rolex à 6 chiffres

Les lunettes en Cerachrom sont pratiquement inrayables. Les mouvements sont plus précis (désormais à -2/+2 secondes par jour) et amagnétiques. Les bracelets des modèles Rolex modernes sont exceptionnels.

Opinions et notes sur les Rolex à 6 chiffres

Beaucoup pensent que l'ère des six chiffres a marqué le début de Rolex en tant que marque de luxe à part entière, plutôt que simplement le meilleur fabricant de montres industrielles au monde. Certains pensent que le Cerachrom poli est trop brillant pour une « montre outil ». Il est plus courant ces jours-ci que Rolex lance des montres produites en petit nombre, bien que Rolex ne déclare jamais ouvertement « édition limitée ». Ces séries limitées sont exceptionnellement difficiles à obtenir et très chères.

Choisissez votre référence Rolex exacte

Au sein de chacune des époques de chiffres, il existe de multiples références pour chaque modèle de montre. Parfois, ces références indiquent différents modèles coexistants. Par exemple, la référence 1680 était une Submariner avec date, tandis que la référence 5513 était une Submariner sans date. Parfois, un numéro de référence change lorsqu'un modèle est mis à niveau. Par exemple, une référence 16803 est une Submariner bicolore qui a été produite de 1984 à environ 1990, date à laquelle Rolex a légèrement amélioré le mouvement et ajouté un placage or au fermoir du bracelet, ce qui a suffi à changer le numéro de référence de 16803 à 16813. Nous voilà partis dans les mauvaises herbes.

Vous vous sentez dépassé ? C'est normal. Choisir votre référence exacte vous oblige à étudier Rolex de très près. Cependant, si vous avez réduit le modèle que vous voulez (étape 1), si vous optez pour du neuf, du vintage ou entre les deux (étape 2), puis décidé si vous voulez une Rolex à quatre, cinq ou six chiffres (étape 3), alors vous avez considérablement réduit le champ d'étude. Vous y arriverez.

Vérifiez un vendeur de confiance

Le choix du bon vendeur dépendra grandement du modèle et de l'époque que vous recherchez. Si vous devez absolument en avoir une neuve au prix de détail, vous vous dirigerez évidemment vers un revendeur agréé Rolex. Au-delà de cela, certains vendeurs sont connus pour les Subs vintage, d'autres pour revendre des modèles impossibles à obtenir de l'année modèle en cours, etc. Cependant, de nombreux vendeurs Rolex ne sont pas des experts dans un domaine et proposent tout ce qu'ils peuvent.

Le nombre même de vendeurs – ainsi que les changements de propriété et les fusions que nous observons de plus en plus ces derniers temps – rend presque impossible pour nous de recommander légitimement des vendeurs spécifiques. Cela dit, le programme Rolex Certified Pre-Owned offrira les mêmes avantages que l'achat auprès, disons, du programme Mercedes Certified Pre-Owned : des pièces d'origine seront utilisées pour les réparations, des garanties seront incluses dans votre achat, l'entretien pourra être régularisé et les montres seront bien contrôlées. Avec le programme CPO de Rolex, la plupart des pièges devraient – nous l'espérons sincèrement – être éliminés.

Cependant, vous n'avez pas besoin de vous limiter au programme CPO de Rolex, et certaines des meilleures affaires sur d'excellentes Rolex se font entre particuliers sur des plateformes comme Chrono24, eBay, Reddit, des forums de collectionneurs de montres et – croyez-le ou non – Instagram, où de nombreux vendeurs réputés opèrent désormais exclusivement. La meilleure façon d'en savoir plus sur un vendeur est de lire les avis disponibles, de demander à d'autres collectionneurs qui ont travaillé avec le vendeur et – si vous vous aventurez dans le monde des vendeurs privés sur les forums, etc. – de demander à ces vendeurs des références que vous pourrez vérifier.

De toute évidence, acheter une Rolex n'est pas simple. Dénicher votre première Rolex est un rite de passage pour tout collectionneur de montres. Nous espérons que votre expérience sera une introduction enrichissante à l'aventure fascinante – et, je vous préviens, addictive – de l'achat de Rolex. Nous terminerons en vous recommandant de suivre la diligence raisonnable décrite ci-dessus, tout en vous amusant bien en cours de route.