Commencez la semaine avec éclat : la Hublot Big Bang Unico en céramique vert foncé 42mm

Exclusivité et audace sont au rendez-vous avec la nouvelle Hublot Big Bang Unico Dark Green Ceramic 42mm. Mais cette montre est-elle réellement chic, ou sa présence est-elle trop marquée ? Analysons cela de plus près.

Le vert : une couleur d'argent et de distinction

Dans l'univers des montres de luxe, le vert est souvent associé à l'opulence et à la richesse. Cependant, chez Hublot, cette teinte prend une nouvelle dimension avec la Big Bang Unico Dark Green Ceramic 42mm, proposée à un prix inférieur de 5 800 € comparé à sa variante orange. Vendue à 25 000 €, cette montre a suscité diverses réactions lors de sa présentation à Watches and Wonders, sans pour autant convaincre tout le monde de sa supériorité.

Une réévaluation des priorités

Lorsque j'ai rédigé l'article introduisant trois nouvelles créations Hublot Big Bang Unico, j'avais initialement pensé que la version monochrome, exclusive en ligne, Ice Bang serait la plus intéressante, suivie de près par la version en céramique Orange et la Big Bang Unico Dark Green Ceramic en troisième position. La présentation de Hublot lors de Watches and Wonders m'a fait réaliser que j'avais mal évalué leur potentiel. Le modèle le plus sombre des trois est désormais en dernière position, l'orange reste intermédiaire, et ce qui était auparavant mon troisième choix est désormais en tête de liste. Voici pourquoi cette montre mérite une réévaluation.

Le toucher de la céramique polie, combiné à un bracelet en caoutchouc doux, est exceptionnel, rendant la montre non seulement agréable à regarder, mais aussi à porter.

Les anciens modèles Big Bang non-céramiques pouvaient avoir des bords assez tranchants, mais ce n'est pas le cas avec les modèles en céramique actuels qui sont lisses et presque doux au toucher.

Chic ou trop ostentatoire ?

Le terme « chic » ne vient pas immédiatement à l'esprit lorsqu'on voit pour la première fois une Big Bang colorée. Pourtant, la version en céramique vert foncé, avec ses finitions techniques noires, ne vous agresse pas visuellement autant que l'orange. La différence de prix entre les deux modèles est justifiée par la complexité de la production de la céramique orange, qui est plus coûteuse à réaliser.

Un sérieux horloger

À l'intérieur du boîtier de 42 mm de la Hublot Big Bang Unico Dark Green Ceramic bat un mouvement chronographe sérieux, visible à travers le cadran ouvert et la fenêtre en saphir à l'arrière. Le calibre MHUB1280 noir est un chronographe automatique avec fonction de retour en vol et une réserve de marche d'environ 72 heures. Il comprend 354 pièces, y compris un échappement en silicium suisse. Le rotor en tungstène est également noirci, et le mouvement présente plusieurs finitions pour une esthétique raffinée.

À l'aise sur le poignet

Portée au poignet, la Hublot Big Bang Unico en céramique vert foncé ne crée pas un choc visuel aussi intense qu'on pourrait le craindre. Sa combinaison de teintes vert profond et noir crée une ambiance subtilement camouflée, bien équilibrée pour un poignet de taille moyenne. Les lignes angulaires de la montre, associées aux six vis en titane noirci sur la lunette, ajoutent une touche technique et industrielle sophistiquée, tout en soulignant une construction très technique et dynamique.

Alors, chic ou pas ?

Si vous êtes à la recherche d'une montre en céramique colorée haut de gamme, Hublot reste une référence incontournable. Bien que le modèle vert foncé ait un côté sombre et mélancolique, il regorge de détails fascinants à découvrir. Cependant, malgré son allure cool, il peut être considéré comme trop audacieux pour être qualifié de chic au sens traditionnel du terme.

En conclusion, cette Hublot Big Bang Unico Dark Green Ceramic 42mm pourrait être parfaite pour ceux qui valorisent le facteur cool indépendamment du coût. Associée à une veste en tweed Harris, elle pourrait même vous surprendre et devenir un élément clé de votre garde-robe.