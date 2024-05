Collection personnelle de montres de Sylvester Stallone : une vente aux enchères exceptionnelle chez Sotheby’s

Une occasion unique d'acquérir une part de l'histoire du cinéma et de l'horlogerie avec la mise aux enchères de la collection de montres de Sylvester Stallone, incluant des pièces portées à l'écran et des créations de maisons telles que Patek Philippe, Audemars Piguet et Panerai.

Un événement très attendu

Le 5 juin prochain, Sotheby's à New York sera le théâtre d'un événement majeur pour les amateurs de montres et de cinéma. L'enchère « Important Watches » présentera 11 montres issues de la collection personnelle de Sylvester Stallone, acteur emblématique connu pour ses rôles dans des films tels que Rambo et Rocky. Cette vente aux enchères promet de captiver les collectionneurs et les fans à travers le monde.

Variété des pièces : Des montres de marques prestigieuses telles que Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Piaget et Panerai.

: Des montres de marques prestigieuses telles que Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Piaget et Panerai. Pièces portées à l'écran : Plusieurs montres mises aux enchères ont été portées par Stallone dans divers films, ajoutant une valeur historique et sentimentale significative.

Montres phares de la collection

Parmi les pièces majeures de la collection Stallone, certaines sortent particulièrement du lot de par leur histoire et leur complexité technique.

Les pièces remarquables incluent :

Patek Philippe Grandmaster Chime Réf. 6300G-010 : Non seulement cette montre est estimée entre 2,5 et 5 millions d'euros, mais elle représente aussi la première montre-bracelet grand sonnerie de la collection actuelle de Patek Philippe, avec 20 complications et un boîtier réversible impressionnant.

: Non seulement cette montre est estimée entre 2,5 et 5 millions d'euros, mais elle représente aussi la première montre-bracelet grand sonnerie de la collection actuelle de Patek Philippe, avec 20 complications et un boîtier réversible impressionnant. Panerai PAM00382 Luminor Submersible 1950, surnommée « Bronzo » : Portée par Stallone dans le film « The Expendables 2 », cette montre en bronze possède un charme unique accentué par son patinage naturel. Elle est estimée entre 30 000 et 60 000 euros et est accompagnée d'une affiche du film signée par l'acteur.

L'impact de la vente

La vente de la collection de montres de Sylvester Stallone chez Sotheby's n'est pas seulement un événement commercial, elle représente un moment clé dans le monde de la collecte horlogère et cinématographique. Ces montres ne sont pas de simples accessoires, mais des témoins de moments iconiques de l'histoire du cinéma et de l'art horloger.

Connexion émotionnelle : Pour de nombreux fans et collectionneurs, acquérir une montre de cette collection est une manière de posséder un morceau de l'histoire personnelle de Stallone ainsi que de ses illustres personnages.

: Pour de nombreux fans et collectionneurs, acquérir une montre de cette collection est une manière de posséder un morceau de l'histoire personnelle de Stallone ainsi que de ses illustres personnages. Valeur ajoutée : Le caractère limité et l'histoire unique de chaque pièce devraient attirer une forte demande et potentiellement augmenter leur valeur au fil du temps.

Cette vente aux enchères est une illustration parfaite de la manière dont la passion pour l'horlogerie et le cinéma peut converger, créant des événements mémorables qui résonnent bien au-delà des frontières traditionnelles de ces industries. Pour les passionnés, ce sera une occasion en or de diversifier leur collection avec des pièces qui portent une réelle empreinte historique et artistique.