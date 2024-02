Collaboration haute horlogerie : Bovet et Pininfarina dévoilent l’Aperto 1, une montre squelettée spectaculaire

Quand le design italien rencontre la maestria horlogère suisse, le résultat est forcément époustouflant. Bovet et Pininfarina s'associent une fois de plus pour créer l'Aperto 1, un garde-temps ouvert audacieux qui repousse les frontières de l'élégance et de la technicité.

Une collaboration historique

Depuis 2010, Bovet, la maison horlogère suisse réputée pour son savoir-faire d'exception, collabore avec le bureau de design italien Pininfarina, connu mondialement pour ses créations automobiles avant-gardistes. Ensemble, ils ont donné naissance à des montres qui se distinguent par leur esthétique futuriste et leur mécanisme complexe visible à travers des cadrans travaillés en transparence. L'Aperto 1, dernière-née de cette collaboration prolifique, ne déroge pas à la règle et vient enrichir cette série avec une nouvelle interprétation du mouvement squeletté.

Avec son boîtier en titane grade 5 et ses revêtements PVD et CVD appliqués sur le mouvement, cette pièce d'horlogerie offre un spectacle visuel sans pareil. Le propriétaire de Bovet, Pascal Raffy, s'enthousiasme devant ce nouveau modèle vibrant qui incarne à la fois la passion pour le design contemporain et futuriste et l'excellence mécanique cher aux deux maisons.

Un mouvement innovant

L'Aperto 1 est animée par le calibre 15BMPF09-OW, un mouvement entièrement conçu en interne. Ses traitement noir et gris tantale soulignent son architecture avant-gardiste où tout élément superflu a été éliminé. Les ponts et les platines se rejoignent au centre du mouvement créant un effet visuel saisissant. Grâce aux cristaux de saphir placés des deux côtés du boîtier, chaque détail de ce calibre maison est mis en valeur.

Mouvement manuel exclusif

Finitions noires et grises tantale

Échappement visible grâce au design ouvert

Un système de bracelet révolutionnaire

L'une des particularités majeures de l'Aperto 1 réside dans son système exclusif de bracelet interchangeable. Inspiré du système breveté Amadeo de Bovet, il permet au porteur d'échanger les bracelets en quelques secondes seulement. Il suffit d'actionner les poussoirs pour libérer chaque bracelet et insérer une nouvelle option selon l'humeur ou l'occasion.

Cette fonctionnalité offre une polyvalence inédite à ce modèle haut de gamme :