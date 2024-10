Citizen Promaster Geo Trekker : Une montre d’aventure prête à conquérir les globes

in

La collection Promaster de Citizen, réputée pour ses montres outils professionnelles, célèbre 35 ans de précision et de fiabilité. Aujourd’hui, nous explorons l’une des dernières additions à cette gamme, la Citizen Promaster Geo Trekker. Avec un design audacieux et des fonctionnalités avancées, cette montre, conçue à l’origine pour les pilotes, s’avère tout aussi adaptée aux amateurs d’horlogerie modernes.

un design robuste et trois coloris distincts

La Citizen Promaster Geo Trekker se distingue par son boîtier imposant de 46 mm en acier inoxydable, disponible en trois variations de couleurs : gris avec des accents blancs, noir avec des accents jaunes, et bleu/vert avec des accents rouges et blancs. La dernière version bénéficie d’un revêtement IP gris, apportant une touche supplémentaire de modernité. Malgré la complexité apparente du cadran, la montre reste étonnamment facile à lire, même dans des conditions de luminosité variées, ce qui témoigne de l’attention portée aux détails par Citizen.

Parmi ces trois options, le modèle au cadran gris semble se démarquer par son élégance. Cependant, chaque version a son propre charme, et le choix dépendra des préférences personnelles de chacun.

une montre tout-terrain grâce à l’Eco-Drive et la radio-pilotage

Comme beaucoup de modèles Promaster, la Geo Trekker est équipée de la technologie Eco-Drive de Citizen. Cette innovation permet à la montre de fonctionner grâce à la lumière, éliminant ainsi le besoin de changer de pile. Une fois que la montre est configurée selon votre fuseau horaire, elle se gère presque automatiquement, notamment grâce à la fonction de réglage radio-piloté qui assure une précision optimale.

Cette montre ne nécessite que très peu d’attention de la part de son utilisateur, si ce n’est de choisir son fuseau horaire via une manipulation simple. Avec cette fonctionnalité, la Promaster Geo Trekker affiche non seulement l’heure, mais aussi la date, le jour de la semaine, et tient compte automatiquement des changements d’heure saisonniers, bien que cette option puisse être désactivée manuellement.

la règle à calcul : une fonctionnalité complexe mais fascinante

La Geo Trekker est également dotée d’une règle à calcul intégrée, un outil qui, bien que rarement utilisé par la plupart d’entre nous, reste fascinant. Cette fonctionnalité permet de réaliser des calculs complexes comme la vitesse au sol, la distance de vol ou encore la consommation de carburant. Étonnamment, le manuel officiel de la montre ne mentionne pas cette règle à calcul, ni ne montre de schéma explicatif. Mais une recherche rapide en ligne sur d’autres modèles Promaster Air vous permettra d’apprendre son utilisation.

une gestion simple des fonctions grâce à des poussoirs imposants

Les poussoirs robustes sur les côtés de la montre permettent de régler facilement les différentes fonctions. Contrairement à ce que leur apparence pourrait suggérer, ces boutons ne contrôlent pas de fonctions chronographiques, mais servent uniquement à la gestion des paramètres de la montre. Le réglage du fuseau horaire se fait en tournant la couronne et en utilisant le poussoir supérieur pour sélectionner la ville souhaitée.

Une autre fonction pratique est la possibilité de passer manuellement ou automatiquement à l’heure d’été, grâce à un simple ajustement via le poussoir inférieur. L’interface utilisateur de la montre est intuitive, malgré la quantité de fonctions qu’elle propose, ce qui la rend agréable à utiliser au quotidien.

un affichage mondial en temps réel

La Promaster Geo Trekker est dotée d’une fonction « heure mondiale » qui permet d’afficher l’heure d’une autre ville à la place de celle de votre emplacement actuel. Cependant, il n’est pas possible d’afficher simultanément deux fuseaux horaires distincts. À 6 heures, un disque rotatif représentant l’hémisphère Nord tourne dans le sens antihoraire, indiquant l’heure UTC via un petit triangle.

Bien que le cadran principal affiche l’heure locale avec précision, ce disque reste une représentation plus approximative de l’heure dans d’autres parties du monde. Pour une lecture précise du temps dans d’autres fuseaux, il vous faudra donc ajuster manuellement le réglage de la ville.

puissance et autonomie au cœur des fonctionnalités

La montre dispose également d’un indicateur de réserve de marche situé à 12 heures. En mode de temps normal, un simple appui sur le poussoir supérieur permet de vérifier la charge de la batterie, indiquée de 3 à 0. Si la réserve de puissance tombe à 1 ou 0, la montre basculera automatiquement sur l’affichage de l’état de la batterie.

Pour vérifier la réception du dernier signal radio, un appui sur le bouton inférieur déplacera l’aiguille des secondes sur la ville correspondant à l’heure affichée, tandis que l’aiguille située à 12 heures indiquera si la synchronisation a réussi en affichant « OK » ou « NO ».

bracelet, cristal et résistance à l’eau

En plus de ses fonctionnalités impressionnantes, la Citizen Promaster Geo Trekker brille par sa construction. Son bracelet en acier inoxydable à cinq rangées est solide, bien conçu, et présente une alternance de finitions mates et polies. Le fermoir à bouton-poussoir est également robuste, avec un réglage fin pour un confort optimal.

Un verre saphir antireflet, résistant aux rayures, assure une visibilité claire du cadran dans toutes les conditions, même les plus difficiles. La montre offre également une résistance à l’eau de 20 bars (200 mètres), la rendant idéale pour la plupart des activités aquatiques, bien que Citizen la considère inadaptée pour la plongée sous-marine.

prix et verdict final

La Citizen Promaster Geo Trekker s’est révélée être un compagnon fiable et agréable à porter au quotidien. Bien que son boîtier de 46 mm puisse paraître imposant, elle ne gêne pas sur un poignet de taille moyenne, comme mon poignet de 18 cm. Avec un prix de 595 € en Europe, cette montre propose un excellent rapport qualité-prix compte tenu de sa sophistication technique et de sa durabilité.

En conclusion, la Geo Trekker est une montre polyvalente, aussi à l’aise pour les aventuriers que pour les amateurs de belles montres fonctionnelles. Sa technologie avancée, son design audacieux et sa facilité d’utilisation en font une pièce incontournable pour les passionnés de montres Citizen. Quelle version préférez-vous ? Partagez vos impressions dans les commentaires !