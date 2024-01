Citizen Promaster Dive “Orca”: Une montre conçue pour résister à la pression

La nouvelle édition de la Citizen Promaster Dive « Orca » s'inspire des cétacés et offre des caractéristiques améliorées pour les amateurs de plongée.

L'inspiration derrière le design de la Citizen Promaster Dive « Orca »

La Citizen Promaster Dive, dont la première édition a été lancée en 2006, a rapidement séduit les fans grâce à son design innovant inspiré par le plus grand membre de la famille des dauphins océaniques, l'Orcinus orca. La montre a ainsi redéfini les éléments caractéristiques d'une montre de plongée. Aujourd'hui, Citizen met à jour sa montre emblématique en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles qu'un boîtier redessiné plus ergonomique, une lunette améliorée et un nouveau bracelet en caoutchouc noir. Disponible avec un cadran bleu (référence BN0231-01L) ou noir (référence BN0230-04E), ou en édition spéciale entièrement noire (référence BN0235-01E), la nouvelle Citizen Promaster Dive rend hommage à l'un des animaux marins les plus appréciés.

Caractéristiques du design et du boîtier

Le design de la nouvelle Citizen Promaster Dive « Orca », tout comme celui de l'édition 2006, reprend les couleurs noir et blanc caractéristiques de l'épaulard dans sa lunette et son cadran. Le boîtier ergonomique en acier inoxydable de 46 mm présente des courbes douces qui rappellent celles du corps de l'orque. La montre est également équipée d'une lunette unidirectionnelle en acier inoxydable et aluminium dont le bord extérieur cannelé facilite la prise en main, tandis que son profil surélevé protège le verre minéral bombé contre les rayures. Un repère lumineux à 12 heures permet de mesurer facilement le temps écoulé sous l'eau, tandis que la couronne vissée et le fond de boîtier solide garantissent une résistance à l'eau certifiée ISO jusqu'à 200 mètres.

La lunette est conçue pour les plongeurs professionnels : son design comprend des « languettes » métalliques à chaque intervalle de 5 minutes, évoquant encore une fois la mâchoire noir et blanc de l'orque émergeant de l'eau. Ce thème se poursuit sur le cadran, avec des index horaires elliptiques blancs alternant entre petites et grandes tailles, ainsi qu'une touche de rouge au niveau du repère LumiNova à 12 heures.

Les aiguilles et leurs fonctionnalités

Les aiguilles arrondies imitent la forme du corps de l'orque et sont remplies de LumiNova pour offrir une excellente visibilité sous ou hors de l'eau. La minuterie encadrée en orange et un rehaut entièrement gradué sont particulièrement utiles pour les plongeurs, leur permettant de suivre le temps écoulé ou les paliers de décompression. Le mouvement Eco-Drive Calibre E168, à énergie solaire, offre une réserve de marche de 180 jours lorsqu'il est complètement chargé.

Le fond de boîtier en acier inoxydable, orné d'un motif d'orque imprimé, protège le mouvement contre l'eau. Le bracelet en caoutchouc PU noir redessiné imite la forme de l'aileron dorsal de l'orque. Les versions à cadran noir (BN0230-04E) et bleu (BN0231-01L) sont livrées dans un emballage inspiré du réservoir de plongée SCUBA.

L'édition spéciale et l'engagement environnemental

L'édition spéciale Citizen Promaster Dive (BN0235-01E) est disponible avec un boîtier noir, une lunette noire, un cadran noir et un bracelet en caoutchouc PU noir. Elle est livrée dans un coffret spécial jaune néon contenant une lampe LED pour la plongée, résistante à l'eau jusqu'à 60 mètres et offrant une luminosité de 400 lumens.

Citizen s'engage en faveur de la protection des océans : les montres Citizen Promaster Dive font partie intégrante de cet engagement.

La marque soutient l'ONG Conservation International qui œuvre pour la conservation des milieux marins.

Ainsi, cette nouvelle génération de montres Citizen Promaster Dive continue d'être un hommage approprié à un animal intelligent et charismatique qui inspire les gens du monde entier à « protéger ce qu'ils aiment ».