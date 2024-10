Citizen Promaster Dive 2024 : La montre de plongée inspirée par l’Orque fait peau neuve

Citizen revisite son iconique Promaster Dive, une montre de plongée dont le design s’inspire de l’orque. Cette nouvelle version allie esthétique raffinée et fonctionnalités améliorées, tout en conservant l’esprit de sa devancière lancée en 2006.

Un design inspiré du roi des océans

La Citizen Promaster Dive se distingue par son design unique inspiré de l’orque (Orcinus orca), le plus grand membre de la famille des dauphins océaniques. Les éléments clés de ce design comprennent :

Un boîtier ergonomique de 46 mm en acier inoxydable, aux courbes douces rappelant le corps de l’orque

Une lunette unidirectionnelle en acier inoxydable et aluminium, dont le profil surélevé protège le verre minéral convexe

Un cadran aux index elliptiques blancs alternant grandes et petites tailles, évoquant la mâchoire de l’orque

Des aiguilles arrondies imitant la forme du corps de l’orque

Ce design novateur réinvente les codes de la montre de plongée tout en rendant hommage à l’un des animaux marins les plus fascinants.

Des fonctionnalités pensées pour les plongeurs professionnels

La nouvelle Promaster Dive n’est pas qu’un bel objet, elle est aussi un véritable outil pour les plongeurs :

Une étanchéité certifiée ISO jusqu’à 200 mètres

Une lunette conçue pour une utilisation facile sous l’eau, avec des « onglets » métalliques tous les 5 minutes

Des index et des aiguilles recouverts de LumiNova pour une excellente lisibilité dans l’obscurité

Une aiguille des minutes orange et un rehaut entièrement gradué pour un suivi précis du temps de plongée

Ces caractéristiques font de la Promaster Dive un compagnon fiable pour les aventures sous-marines.

La technologie Eco-Drive au cœur de la montre

La Promaster Dive est équipée du calibre Eco-Drive E168, un mouvement alimenté par la lumière offrant :

Une réserve de marche de 180 jours après une charge complète

Une fiabilité accrue grâce à l’absence de pile à remplacer

Un impact environnemental réduit, en phase avec l’esprit de conservation marine de la montre

Cette technologie Eco-Drive est protégée par un fond de boîte en acier inoxydable orné d’un motif d’orque.

Trois versions pour tous les goûts

Citizen propose la nouvelle Promaster Dive en trois déclinaisons :

Référence BN0231-01L : cadran bleu

Référence BN0230-04E : cadran noir

Référence BN0235-01E : édition spéciale tout en noir

L’édition spéciale se distingue par son boîtier, sa lunette et son cadran noirs, et est livrée dans un coffret « tackle box » jaune néon avec une lampe de plongée LED assortie.

Un engagement pour la conservation marine

Au-delà de son design inspiré de l’orque, la Promaster Dive incarne l’engagement de Citizen pour la protection des océans. Dans le cadre de son partenariat avec 1% for the Planet, Citizen a reversé 100% des bénéfices des ventes de la collection Promaster Dive sur son site web américain les 8 et 9 juin à Conservation International (CI), une ONG internationale œuvrant pour la conservation de l’environnement.

La nouvelle Citizen Promaster Dive n’est pas qu’une simple montre de plongée. Elle représente un parfait équilibre entre design innovant, fonctionnalités professionnelles et engagement écologique. En s’inspirant de l’orque, Citizen a créé un garde-temps qui rappelle constamment à son porteur la beauté et la fragilité des écosystèmes marins. Que ce soit pour ses performances techniques, son esthétique unique ou sa symbolique environnementale, la Promaster Dive s’impose comme un choix de premier ordre pour les plongeurs et les amateurs de montres à la recherche d’un modèle alliant style et substance.