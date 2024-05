Citizen célèbre son centenaire avec la collection exclusive « Layers of Time »

Découvrez les cinq modèles en édition limitée de la collection « Layers of Time » de Citizen, une fusion parfaite entre innovation technologique et esthétique inspirée des couches géologiques de la Terre.

Introduction à la collection « Layers of Time »

Pour marquer le centenaire de son premier garde-temps, Citizen a lancé une collection capsule baptisée « Layers of Time ». Cette série se distingue par ses cadrans transparents réalisés avec une encre structurelle spéciale, développée en collaboration avec Fujifilm Corporation. Chaque modèle intègre le mouvement Eco-Drive solaire, signature de la marque.

Le fleuron de la collection : Citizen Attesa Layers of Time Eco-Drive Satellite Wave GPS CC4057-60E

Le modèle phare, le Citizen Attesa CC4057-60E, est directement inspiré de la montre Hakuto-R. Il arbore un boîtier et un bracelet en Super Titanium avec finition Duratect noire, offrant une résistance à l'eau de 100 mètres et un diamètre de 44,6 mm. Le cadran, protégé par un cristal de saphir bombé, joue sur des nuances de violet, vert et bleu grâce à l'encre structurelle. Le mouvement Eco-Drive Calibre F950, doté d'un chronographe au 1/20ème de seconde et d'un GPS satellite, complète ce design spectaculaire. Ce modèle est limité à 1 900 exemplaires et est proposé à environ 2 100 €.

La radio-contrôlée : Citizen Attesa Layers of Time Eco-Drive Radio Controlled AT8286-65E

Le modèle AT8286-65E partage plusieurs caractéristiques avec son grand frère, dont le boîtier en Super Titanium et la résistance à l'eau de 100 mètres, mais avec un diamètre plus modeste de 42 mm. Ce modèle intègre le mouvement Eco-Drive Calibre H800 avec chronographe, calendrier perpétuel et fonction de temps universel. Il sera produit en 2 100 exemplaires et vendu à environ 1 370 €.

Le robuste aventurier : Citizen Promaster Layers of Time Eco-Drive Radio Controlled Geo Trekker BY3005-56E

Construit pour l'aventure, le Geo Trekker BY3005-56E se distingue par son boîtier en acier inoxydable, sa résistance à l'eau de 200 mètres et son grand diamètre de 46 mm. Ce modèle dispose d'un mouvement Eco-Drive Calibre H864, offrant une autonomie de 2,5 ans en mode économie d'énergie. Limité à 10 000 pièces, il est proposé à environ 820 €.

L'élégance sophistiquée : Citizen Layers of Time Eco-Drive PCAT CB5878-56E

Le modèle PCAT CB5878-56E, destiné aux amateurs de chronométrage précis, est équipé d'un boîtier en acier inoxydable et d'un mouvement Eco-Drive Calibre E660. Il offre des fonctions de chronographe, de calendrier perpétuel et de temps universel, le tout protégé par un cristal de saphir. Ce modèle est limité à 2 400 exemplaires et coûte environ 780 €.

Pour elle : Citizen L Mae Layers of Time Eco-Drive EM1067-53E

Conçu spécialement pour les femmes, le modèle L Mae EM1067-53E se distingue par son élégance. Avec un boîtier de 29,5 mm, ce modèle intègre des diamants et un cabochon bleu sur la couronne. Le mouvement Eco-Drive Calibre E031 offre une autonomie de six mois. Ce modèle, le plus abordable de la série, est limité à 4 200 pièces et est proposé à environ 600 €.

La collection « Layers of Time » de Citizen ne se contente pas de célébrer un siècle d'innovation horlogère ; elle repousse les limites du design et de la technologie avec des matériaux avant-gardistes et des fonctionnalités de pointe. Une véritable œuvre d'art à porter au poignet.