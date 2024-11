Citizen célèbre ses 100 ans avec une édition limitée Caliber 0200 NC0210-11A au design élégant et à la précision exceptionnelle

À l’occasion du centenaire de la première montre Citizen, la marque japonaise dévoile une pièce d’exception : la Citizen Caliber 0200 100th Anniversary NC0210-11A. Limitée à 160 exemplaires, cette montre commémorative allie boîtier en acier, lunette en or blanc et un mouvement mécanique d’une précision remarquable, fruit de la collaboration entre le Japon et la Suisse.

Un boîtier en acier avec des finitions raffinées

Avec un diamètre de 40 mm et une épaisseur de 10,9 mm, le boîtier en acier inoxydable de la Citizen Caliber 0200 100th Anniversary présente un élégant mélange de surfaces brossées verticales et polies. Des angles biseautés viennent souligner la silhouette angulaire du boîtier, apportant une touche contemporaine à ce modèle classique.

Citizen a opté pour une lunette en or blanc 18 carats avec un brossage circulaire qui se distingue subtilement du reste du boîtier. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une montre de plongée, le boîtier est tout de même résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres, un ajout pratique pour un usage quotidien.

Un cadran texturé inspiré de la glace

Le cadran argenté de la Caliber 0200 100th Anniversary se distingue par sa texture unique, obtenue grâce à des motifs électroformés rappelant la surface d’un iceberg. Le rendu visuel de ce cadran donne de la profondeur et un effet brillant captivant sous différentes lumières.

Les aiguilles de style Dauphine au centre pointent vers des index appliqués en bâton, renforçant la lisibilité et l’élégance du design. À 6 heures, un sous-cadran de petite seconde se démarque par une surface lisse, ajoutant un niveau supplémentaire de sophistication. Sur le cadran, la couronne et le rotor, on retrouve l’aigle de Citizen, symbole de prévoyance et de dévouement, qui incarne la connexion intemporelle entre la montre et son propriétaire.

Calibre 0200 : un mouvement automatique de haute précision

Au cœur de cette montre du centenaire bat le mouvement automatique Caliber 0200, lancé en 2021 et conçu par Citizen en collaboration avec sa filiale suisse La Joux-Perret. Ce calibre combine le meilleur des finitions horlogères suisses avec des touches esthétiques japonaises, créant un mouvement de haute qualité aussi précis que visuellement séduisant.

Le fond saphir de la montre laisse admirer un mouvement décoré de perlage, d’anglage poli, de satinage et de rubis synthétiques lumineux. Le rotor squelette en or 22 carats ajoute non seulement un éclat doré visible mais contribue également à recharger le mouvement, assurant une réserve de marche de 60 heures grâce à un balancier libre pour une précision longue durée.

Ce mouvement est calibré pour offrir une précision quotidienne moyenne de -3/+5 secondes, dépassant même les standards chronométriques. Son architecture adaptative permet d’intégrer de nouvelles fonctions, une prouesse technique assurant à la Citizen Caliber 0200 une position de choix dans la haute horlogerie.

Un bracelet luxueux en cuir Himeji Kurozan

Citizen a complété cette montre du centenaire par un bracelet en cuir Himeji Kurozan, réputé pour sa qualité exceptionnelle. Ce cuir est fabriqué selon des techniques traditionnelles de tannage et de laquage au Japon, avec plusieurs couches de laque appliquées manuellement, qui forment une texture unique et lustrée souvent comparée à du cuir « diamant noir ».

En raison de ce processus artisanal, le bracelet offre un confort exceptionnel et une résistance durable. Il reflète parfaitement la qualité et le raffinement que Citizen a voulu insuffler dans cette montre du centenaire.

Un modèle anniversaire au design et aux finitions haut de gamme

Avec son prix de 10 095 USD (environ 9 500 €), la Citizen Caliber 0200 100th Anniversary se positionne dans la catégorie des montres de luxe, justifié par des détails haut de gamme : une lunette en or blanc, un rotor en or massif et une édition limitée à 160 exemplaires, rendant chaque pièce unique et très prisée par les collectionneurs.

La sortie de cette montre anniversaire est prévue pour 2025, une opportunité rare d’acquérir un modèle commémoratif célébrant le centenaire de Citizen et incarnant l’union de l’art horloger suisse et de l’esthétique japonaise.