Citizen célèbre les 35 ans de la Promaster avec un trio d’éditions limitées pour la terre, l’air et la mer – Des montres multifonctions innovantes pour les aventuriers !

À l’occasion des 35 ans de sa célèbre collection Promaster, Citizen dévoile trois nouvelles déclinaisons en édition limitée, représentant chacune un univers : la mer, la terre et l’air. Un bel hommage à la polyvalence et à la robustesse de ces montres conçues pour l’action.

Promaster Sea : une Fujitsubo revisitée en bleu et titane Duratect Platinum

Pour représenter l’univers marin, Citizen a choisi sa mythique Mechanical Diver 200m, surnommée « Fujitsubo » ou « Challenge Diver ». Cette édition limitée à 4 500 exemplaires arbore un séduisant cadran bleu, une lunette cerclée de bleu clair et un traitement de surface Duratect Platinum sur le boîtier et le bracelet en titane, offrant une résistance accrue aux rayures (1000-1200 Hv).

Disponible dès ce mois-ci au prix de 1 195 $, cette Fujitsubo anniversaire conserve ses dimensions de 41 x 12,3 x 48,5 mm et son mouvement automatique 9051, avec en prime un fond de boîte spécial « 35 ans Promaster ».

Promaster Land : une ana-digi tactique équipée du nouveau calibre U680

Les amateurs de montres ana-digi seront ravis par cette nouveauté terrestre de 43,9 mm, dotée du tout nouveau mouvement U680 à affichage MIP haute résolution. Étanche à 200 mètres, cette Promaster Land offre de multiples fonctions (heure mondiale, chronographe, alarme, calendrier perpétuel, rétro-éclairage LED…) et sera vendue 995 $ à partir du mois d’août, en seulement 5 900 exemplaires, avec un bracelet en acier et un bracelet en nylon Cordura interchangeable.

Promaster Air : une Skyhawk A-T en acier plaqué gris pour les 35 ans

Enfin, l’univers aérien est représenté par une Skyhawk A-T de 45,7 mm x 13,8 mm en acier plaqué gris, animée par un mouvement Eco-Drive à synchronisation radio-pilotée. Étanche à 200 mètres elle aussi, cette Promaster Air propose de nombreuses fonctionnalités dédiées au voyage et sera commercialisée en septembre au prix de 995 $, en série limitée à 5 600 pièces.

Un anniversaire placé sous le signe de l’aventure et de l’innovation

Si l’on peut regretter que les modèles Land et Air ne soient pas proposés dans des dimensions plus contenues (sous les 41 mm), ce trio d’éditions limitées reste fidèle à l’esprit Promaster, synonyme de robustesse, de fiabilité et de polyvalence.

Le calibre U680 de la Promaster Land ouvre de nouvelles perspectives en matière de montres ana-digi, grâce à son affichage haute résolution prometteur. Gageons que Citizen saura exploiter tout le potentiel de ce mouvement sur de futures créations !

Pour célébrer les 35 ans de la collection, Citizen étoffe également son équipe d’ambassadeurs Promaster, avec l’arrivée du base jumper et parapentiste Jeff Shapiro (Air), de la photographe-exploratrice Jody MacDonald (Sea), aux côtés du talentueux photographe William Drumm, et du légendaire grimpeur canadien Will Gadd (Land).

Une belle manière de rappeler que les montres Promaster sont conçues pour accompagner les aventuriers dans leurs exploits, qu’ils aient lieu sur terre, en mer ou dans les airs. Rendez-vous est pris pour découvrir ces nouveautés au poignet et voir comment Citizen continuera de faire évoluer cette gamme culte !