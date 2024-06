Cinq alternatives rapides à l’Omega Speedmaster Professional actuelle

Pas prêt ou disposé à débourser 7 700 € pour la Moonwatch ? Voici quelques autres options !

Prix actuels de la Moonwatch

Il n’a pas échappé à votre attention que le prix de détail d’une nouvelle Omega Speedmaster Professional a récemment augmenté. Omega a drastiquement modifié de nombreux éléments, non seulement sous le capot (calibre 3861) mais aussi avec des pièces extérieures différentes. Un nouveau boîtier, cadran, aiguilles et bracelet ont été conçus pour la Moonwatch, la rendant esthétiquement plus fidèle aux modèles des années 1960. De plus, la Speedmaster Professional est certifiée METAS en tant que Master Chronometer, garantissant que la montre est précise, antimagnétique et étanche.

Cependant, cela n’enlève pas le fait que la nouvelle Omega Speedmaster Professional pourrait maintenant être plus éloignée que jamais de votre portée. Le prix de détail de la nouvelle Speedmaster Professional avec un cristal Hesalite sur un bracelet est de 7 700 €, tandis que la version en saphir se vend à 8 900 €. Le modèle bicolore atteint 20 100 €, tandis qu’un modèle entièrement en or commence à 47 300 €.

Marché de l’occasion

Le marché de l’occasion, cependant, offre encore beaucoup de valeur lorsqu’on cherche une Moonwatch. En regardant les offres les moins chères sur Chrono24, toutes provenant du Japon, les prix descendent même en dessous de 3 000 € pour une Speedmaster Professional 3570.50 (produite entre 1996 et 2014). Faites attention aux frais de TVA et de douane lors de l’importation de la montre dans votre pays. De plus, si l’état de la montre est important pour vous (et cela devrait l’être), vous devrez débourser un peu plus pour obtenir une de ces références 3570.50 en bon état.

Si vous souhaitez quelque chose de différent de la Moonwatch régulière, le prix de détail d’une nouvelle montre ouvre également la porte à des éditions spéciales ou limitées du passé. Jetons un coup d’œil à quelques options disponibles.

Speedmaster Professional « Hesalite Sandwich » 3592.50

La Moonwatch réf. 345.0808 fut la première Speedmaster en acier à avoir un fond saphir pour afficher le calibre 863 à l’intérieur. Le cadran était toujours protégé par le classique cristal Hesalite (Plexiglas). Cette première Speedmaster Professional en acier avec un fond transparent a été produite à 1 000 exemplaires numérotés entre 1985 et 1988. En 1988, Omega a modifié son système de numérotation de référence et a commencé à utiliser le codage xxxx.xx pour ses montres. À partir de ce moment, les numéros de référence plus longs étaient uniquement utilisés pour indiquer le boîtier d’une montre.

En 1988, Omega a produit une autre série de 1 000 Speedmaster Professional avec des fonds transparents. Cette fois-ci, elles ne contenaient pas le calibre 863 couleur cuivre, mais son successeur doré. En même temps, Omega a commencé à produire le modèle « Hesalite Sandwich », référence 3592.50, en série non numérotée. Ce modèle était équipé du bracelet de référence 1479. Il est disponible à la vente pour 5 650 €. Le vendeur a inversé la référence du boîtier et le numéro de référence de la montre, ce qui est courant, mais il s’agit en fait de la référence 3592.50, et non de la 345.0808.

Speedmaster Apollo 8

Cette Speedmaster célèbre la mission qui nous a donné cette magnifique image de la Terre, la première fois que des astronautes ont vu la face cachée de la Lune. Les astronautes d’Apollo 8, Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders, sont mentionnés dans l’écusson de la mission sur le cadran. Anders est celui qui a pris l’image de Earthrise, qu’Omega a également utilisée sur certains manuels d’instruction Speedmaster dans les années 1980 et début 1990.

Cette montre Apollo 8 a fait ses débuts dans les coffrets spéciaux de missions de 1997, qui contenaient 22 montres de mission et une Speedmaster ’57. Puis, un an plus tard, ces montres sont devenues disponibles séparément, limitées à 100-150 exemplaires chacune (à l’exception du modèle Apollo 13 de 999 pièces, déjà sorti en 1995). La Speedmaster Apollo 8 est livrée dans une boîte spéciale et, à part l’écusson de la mission à 9 heures, c’est la même montre qu’une Moonwatch standard (3570.50) de l’époque. Un exemplaire est disponible pour 7 500 €.

Speedmaster FOiS

Ce modèle inspiré de la deuxième génération de Speedmaster (CK2998) a été abandonné en 2020 et a soudainement acquis un statut de héros. Ce n’est pas sans raison, car c’est une alternative de taille modeste à la Moonwatch et bien moins chère que la Speedmaster Calibre 321 de 39,7 mm dans le catalogue actuel. Cette montre a été introduite en 2012 en hommage à la « First OMEGA in Space » que l’astronaute Wally Schirra portait lors de la mission Mercury-Atlas 8 en 1962.

C’est une série numérotée avec une production totale d’environ 15 000 pièces en huit ans de production. Cette référence 311.32.40.30.01.001 contient le calibre Omega 1861 et n’était disponible qu’avec un bracelet en cuir. Elle utilise un cristal saphir et le fond du boîtier présente un hippocampe en relief au centre. Un exemplaire est disponible avec tous les accessoires pour 4 750 £.

Speedmaster Professional 3590.50

La classique Moonwatch a failli être abandonnée à un moment donné. C’est impensable aujourd’hui, mais cela montre à quel point le marché était différent il y a quelques décennies. Dans les années 1990, Omega n’était pas l’entreprise qu’elle est aujourd’hui, et les pièces les plus vendues à l’époque étaient les Seamaster Professional 300M (1993) et Constellation ’95 (1995). Cependant, les amateurs optaient pour la Moonwatch, qui portait le numéro de référence 3590.50 de 1988 à 1996.

Cette Moonwatch abritait le même mouvement (861) que la NASA avait qualifié en 1978 pour le programme de la navette spatiale, mais elle était équipée d’un nouveau type de bracelet. Le cadran et les aiguilles étaient toujours en tritium, une chose qui n’a changé qu’en 1996/1997. Un exemplaire de 1991 est disponible avec l’ensemble complet de la boîte en cuir gris d’origine, les papiers, etc., pour 3 950 £.

Speedmaster Professional DD145.022

Il y a deux semaines, nous vous avons montré les nouveaux modèles bicolores de la collection Moonwatch. J’ai également écrit que la première Speedmaster Professional bicolore a été introduite en 1983. Elle partageait toutes les spécifications techniques avec la Speedmaster Professional 145.022 de l’époque, mais avec des éléments en or jaune 14K. Le bracelet de référence 1171 avait des maillons centraux en or jaune, et la lunette était également en or 14K (avec un insert en aluminium). Le cadran avait un schéma de couleurs « panda inversé en or », contrairement au modèle actuel.

Ce modèle a été produit entre 1983 et 1986, et nous pensons qu’Omega n’en a pas fabriqué beaucoup. À l’intérieur se trouvait le calibre Omega 861, comme la 145.022 normale. Un exemplaire est disponible à la vente pour 6 050 €. L’insert de la lunette n’est pas en parfait état, et trouver un remplacement ne sera pas facile, mais ce n’est pas incroyablement dérangeant pour une montre de 40 ans.

La Moonwatch actuelle est la meilleure option

Si vous aimez les montres vintage, certaines des montres mentionnées ci-dessus pourraient être idéales pour vous. Cependant, je crois qu’aucune d’elles ne peut surpasser la Speedmaster Professional actuelle en termes de qualité. La production de la Speedmaster est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a une décennie (ou plus), et la Moonwatch moderne a également une sensation différente. Comme je collectionne les montres Speedmaster couvrant tout le spectre des années 1960 à aujourd’hui, je porte les modèles modernes plus que les modèles vintage. Je les aime toutes, cependant.

Les modèles vintage ont un certain charme, et vous remarquerez qu’ils peuvent vieillir très différemment les uns des autres. Les modèles modernes vieilliront probablement tous de la même manière, et je comprends que les modèles vintage ont plus de caractère. Cela rend la collection amusante, et si vous avez déjà les modèles Moonwatch réguliers, un modèle spécial ou limité comme la FOiS ou l’Apollo 8 pourrait être un ajout bienvenu à votre collection.

Quelle est votre Speedmaster d’occasion ou vintage préférée ? Ou préférez-vous posséder une Speedmaster Professional moderne pour un usage quotidien ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.