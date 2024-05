Christopher Ward The Twelve X : une célébration squelettée des 20 ans de la marque

Découvrez The Twelve X de Christopher Ward, une montre qui marque les 20 ans de la marque avec une élégance squelettée et une innovation mécanique célébrant également les 10 ans du mouvement maison Calibre SH21.

Une conception intégrée sophistiquée

Christopher Ward continue de surprendre avec « The Twelve X », une montre au bracelet intégré qui a récemment suscité beaucoup d'intérêt. Ce nouveau modèle, avec son boîtier de 41mm par 12.3mm en titane, célèbre le 20ème anniversaire de la marque ainsi que le 10ème anniversaire du mouvement automatique maison SH21, certifié COSC, maintenant présenté dans une version squelettisée.

Une esthétique qui défie les comparaisons

Bien que « The Twelve » n'innove pas radicalement en matière de design, avec son bracelet intégré et son boîtier angulaire, elle évoque d'autres montres iconiques comme la Royal Oak, la Laureato, et l'Overseas. Cependant, ce n'est pas une critique mais un constat ; Christopher Ward propose des éléments de design haut de gamme à des prix beaucoup plus accessibles.

Détails et fonctionnalités

« The Twelve X » se distingue par des améliorations notables par rapport aux modèles précédents, y compris un mécanisme de réglage rapide sur le fermoir, rendant cette montre non seulement belle mais aussi pratique. La squelettisation du mouvement SH21 permet une admiration détaillée de la mécanique interne, une fonction souvent réservée aux montres de luxe plus coûteuses.

Confort et lisibilité

Malgré son apparence robuste, due à une augmentation de la taille pour accommoder le mouvement SH21, « The Twelve X » promet un confort de port grâce à l'intégration harmonieuse du boîtier au bracelet. La lisibilité est maintenue par un matériau luminescent sur les bords du cadran, facilitant la lecture dans des conditions de faible luminosité.

Matériaux et finitions de haute qualité

Le choix du titane de grades 2 et 5 pour le boîtier et le fond de la montre garantit à la fois légèreté et résistance. La finition, utilisant des outils de coupe en diamant customisés et des machines CNC de haute précision, souligne l'engagement de Christopher Ward envers la qualité, même dans les détails les plus infimes.

Un prix justifié par l'innovation

Avec un prix de 4 335 dollars, « The Twelve X » offre un excellent rapport qualité-prix, surtout compte tenu de ses caractéristiques techniques et de son design innovant. C'est une montre qui convient aussi bien aux collectionneurs avertis qu'aux amateurs d'horlogerie moderne.

Disponibilité et perspectives

Disponible directement via le site de Christopher Ward, ce modèle reflète la philosophie de la marque de ne jamais vendre une montre plus de trois fois son coût de fabrication. Un modèle de vente directe au consommateur qui permet de maintenir les prix bas tout en offrant une qualité exceptionnelle.

Christopher Ward « The Twelve X » n'est pas seulement un hommage au passé de la marque, mais un pas vers l'avenir de l'horlogerie, combinant des éléments traditionnels et modernes dans un design distinctif qui promet de devenir une référence en soi.