Christopher Ward C1 Bel Canto « The Red One » : la montre rouge qui va enflammer votre poignet

Christopher Ward s’associe à Andrew Morgan pour créer une édition limitée de sa célèbre C1 Bel Canto. Cette collaboration audacieuse donne naissance à une montre au design éclatant et aux performances exceptionnelles. Découvrez pourquoi « The Red One » risque de devenir l’objet de toutes les convoitises.

Une collaboration qui met le feu aux poudres

Christopher Ward et Andrew Morgan, créateur de la chaîne YouTube The Talking Hands, unissent leurs forces pour proposer :

Une réinterprétation audacieuse de la C1 Bel Canto

de la C1 Bel Canto Une édition limitée dans le temps , disponible uniquement sur précommande

, disponible uniquement sur précommande Un design unique inspiré par l’esprit fantaisiste d’Andrew Morgan

Un design flamboyant qui ne passera pas inaperçu

La C1 Bel Canto « The Red One » se distingue par :

Un boîtier en titane grade 5 de 41 mm

de 41 mm Un cadran rouge intense , décrit comme « plus rouge qu’un Britannique à Marbella »

, décrit comme « plus rouge qu’un Britannique à Marbella » Une absence totale d’autres couleurs sur le cadran pour mettre en valeur le rouge

sur le cadran pour mettre en valeur le rouge Des saphirs incolores remplaçant les traditionnels rubis du mouvement

Un mouvement d’exception pour une montre hors du commun

Bien que l’article ne donne pas de détails sur le mouvement, la C1 Bel Canto est connue pour embarquer :

Un calibre manufacture développé par Christopher Ward

développé par Christopher Ward Une complication sonnerie unique sur ce segment de prix

unique sur ce segment de prix Une précision chronométrique certifiée

Des finitions soignées jusque dans les moindres détails

Christopher Ward et Andrew Morgan n’ont négligé aucun aspect :

Un fond de boîte personnalisé avec le logo d’Andrew Morgan en relief

avec le logo d’Andrew Morgan en relief Des bracelets Delugs spécialement sélectionnés

spécialement sélectionnés Une option bracelet caoutchouc blanc pour un look sportif

pour un look sportif Des alternatives en Alcantara gris ou le bracelet Bader classique de Christopher Ward

Une exclusivité à saisir rapidement

La C1 Bel Canto « The Red One » sera disponible :

Uniquement sur précommande du 27 juin au 4 juillet 2024

du 27 juin au 4 juillet 2024 Sur le site officiel de Christopher Ward

Au prix de 3 650 euros environ

Une montre qui allie originalité et performances

La C1 Bel Canto « The Red One » s’impose comme :

Une pièce de collection unique pour les amateurs d’horlogerie

pour les amateurs d’horlogerie Un objet design aux couleurs audacieuses

aux couleurs audacieuses Une montre technique dotée d’une complication sonnerie rare

Christopher Ward frappe fort avec cette collaboration exclusive. La C1 Bel Canto « The Red One » incarne parfaitement l’esprit créatif d’Andrew Morgan tout en conservant l’excellence technique propre à la marque britannique. Son design flamboyant et sa disponibilité limitée en font une pièce unique qui ne manquera pas d’attirer l’attention des collectionneurs et des passionnés d’horlogerie. Ne tardez pas si vous souhaitez arborer à votre poignet cette montre au rouge incandescent qui promet d’enflammer le monde de l’horlogerie.