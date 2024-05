Christie’s triomphe malgré la controverse : vente record de montres de Michael Schumacher

Dans un contexte de tension dû à une attaque cybernétique, Christie's a réalisé une performance remarquable en vendant huit montres de la collection personnelle de Michael Schumacher pour un total impressionnant de 4,4 millions de dollars, lors de sa vente annuelle de montres rares à Genève.

Contexte de la vente

Prévue initialement pour se dérouler sans accroc, la vente aux enchères de Christie's a été précédée d'incidents de sécurité informatique qui ont perturbé ses opérations en ligne. Malgré ces défis, la maison de vente aux enchères a réussi à maintenir le cap, et la collection de montres de Michael Schumacher a largement dépassé les estimations pré-vente, qui étaient de 3 millions de dollars. Cette réalisation est un soulagement pour l'organisation qui a su démontrer sa résilience et son expertise dans le domaine des enchères de haute horlogerie.

Le clou de la vente : F.P. Journe Vagabondage

La montre F.P. Journe Vagabondage, spécialement conçue pour Michael Schumacher et offerte par Jean Todt, son ancien directeur d'équipe chez Ferrari, pour célébrer ses sept titres de champion du monde de Formule 1, a été la vedette de la vente. Cette pièce, qui marie innovation et tradition horlogère, a atteint le prix le plus élevé parmi les montres de la collection Schumacher, s'élevant à 1,646,700 dollars.

Autres pièces marquantes de la collection Schumacher

La vente comprenait plusieurs autres montres notables, chacune avec une histoire unique liée à la carrière de Schumacher :

Audemars Piguet Royal Oak : Cette montre, avec un cadran personnalisé illustrant le célèbre casque de course rouge de Schumacher et six étoiles symbolisant ses titres mondiaux, a été vendue pour 457,380 dollars.

Cette montre, avec un cadran personnalisé illustrant le célèbre casque de course rouge de Schumacher et six étoiles symbolisant ses titres mondiaux, a été vendue pour 457,380 dollars. Collection complète F.P. Journe Ruthenium : Présentée avec une boîte de présentation originale et personnalisée, cette série complète a été acquise pour 1.8 million de dollars, témoignant de la valeur significative de l'ensemble pour les collectionneurs.

Présentée avec une boîte de présentation originale et personnalisée, cette série complète a été acquise pour 1.8 million de dollars, témoignant de la valeur significative de l'ensemble pour les collectionneurs. Rolex Daytona référence 6262 : Connue pour sa rareté due à une production très limitée entre 1970 et 1972, cette montre a également trouvé preneur pour 346,500 dollars.

Record battu par une Patek Philippe

Bien que les montres Schumacher aient dominé par leur histoire et leur provenance, le record du prix le plus élevé de la vente a été établi par une Patek Philippe référence 1518 en or rose. Cette montre exceptionnelle, l'une des 12 avec un cadran rose destinée au marché latino-américain, a été adjugée pour 2,711,500 dollars, confirmant l'intérêt soutenu des collectionneurs pour les pièces rares et historiquement significatives.

La vente réussie des montres de Michael Schumacher par Christie's, malgré les obstacles technologiques et la pression du marché, illustre la passion continue des collectionneurs pour les montres d'exception et le professionnalisme de Christie's pour surmonter les défis. Ces enchères ne se contentent pas de célébrer la légende de la Formule 1, elles renforcent la tradition de préservation et de valorisation de pièces historiques dans le monde de l'horlogerie de luxe.