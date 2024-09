Chopard révolutionne l’horlogerie de luxe : Une saga d’innovation et d’excellence

Dans l’univers prestigieux de l’horlogerie suisse, Chopard se distingue par son engagement inébranlable envers l’innovation et l’excellence. Sous la direction visionnaire de Karl-Friedrich Scheufele, la maison a tracé un chemin unique, alliant tradition horlogère et audace technologique. Plongeons dans l’histoire fascinante de cette marque qui redéfinit les standards de l’horlogerie de luxe.

L’héritage Chopard : Une vision avant-gardiste

L’histoire moderne de Chopard débute en 1963, lorsque Karl et Karin Scheufele, entrepreneurs allemands, acquièrent la marque avec seulement cinq employés. Leur fils, Karl-Friedrich Scheufele, prend les rênes dans les années 1980 avec une vision claire : transformer Chopard en une véritable manufacture horlogère.

« Au début, il ne s’agissait pas seulement de devenir une manufacture ; c’était la deuxième étape, » explique Karl-Friedrich Scheufele. « Il s’agissait principalement de créer notre propre mouvement automatique. » Cette décision audacieuse a marqué le début d’une ère d’innovation pour Chopard.

La naissance d’un calibre d’exception

En 1997, Chopard dévoile son premier mouvement maison, le Calibre 1.96. Développé avec l’aide de Michel Parmigiani, ce mouvement automatique à micro-rotor et double barillet offre une réserve de marche impressionnante de 65 heures. Il fait ses débuts dans la L.U.C 1860, marquant ainsi l’entrée de Chopard dans le cercle très fermé des manufactures horlogères de prestige.

L’apogée de la complication : La L.U.C Full Strike

En 2016, pour célébrer le 20e anniversaire de sa manufacture à Fleurier, Chopard franchit une nouvelle étape avec le lancement de sa première montre à répétition minutes, la L.U.C Full Strike. Cette pièce exceptionnelle, fruit de six années de développement, introduit plusieurs premières mondiales :

Des timbres en saphir pour sonner les heures, les quarts et les minutes

Une finition Poinçon de Genève

Une signature sonore unique grâce à des timbres et un cristal taillés dans un seul bloc de saphir

Cette innovation audacieuse vaut à Chopard la prestigieuse « Aiguille d’Or » au Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2017, une reconnaissance suprême dans l’industrie.

L’alliance de la musique et de l’horlogerie

Inspiré par une rencontre avec les virtuoses Renaud et Gautier Capuçon, Karl-Friedrich Scheufele pousse encore plus loin l’analogie entre montre à répétition et instrument de musique. En collaboration avec ces musiciens de renom et le Laboratoire d’Acoustique Appliquée de l’école d’ingénieurs HEPIA de Genève, Chopard affine la technologie de ses timbres en saphir pour produire un son « plus pur, plus long et plus harmonieux que celui des mécanismes de répétition traditionnels en métal ».

Le trio de répétiteurs : L’apothéose de l’innovation

En 2022, Chopard présente trois modèles exceptionnels utilisant le système de cristal et de timbre en saphir monobloc :

1. L.U.C Strike One (Réf. 161949-5001)

Série limitée à 25 pièces en or rose éthique

Boîtier de 40 mm avec cadran en or guilloché

Nouveau calibre L.U.C 96.32-L avec sonnerie au passage

2. L.U.C Full Strike Sapphire (Réf. 168604-9001)

Boîtier de 42,5 mm entièrement en saphir transparent

Édition limitée à 5 pièces

Première montre non métallique à porter le Poinçon de Genève

3. L.U.C Full Strike Tourbillon (Réf. 161987-5001)

Intégration d’un tourbillon dans un calibre à répétition minutes

Édition limitée à 20 pièces en or rose

Boîtier de 42,5 mm avec cadran en or guilloché

L’excellence technique au service de l’art horloger

Ces trois modèles incarnent l’apogée de l’innovation chez Chopard :

La L.U.C Full Strike Sapphire offre une résistance exceptionnelle aux rayures et une vue à 360 degrés sur le mouvement.

offre une résistance exceptionnelle aux rayures et une vue à 360 degrés sur le mouvement. La L.U.C Full Strike Tourbillon combine la complexité d’une répétition minutes avec l’élégance d’un tourbillon, sans compromettre les qualités acoustiques.

combine la complexité d’une répétition minutes avec l’élégance d’un tourbillon, sans compromettre les qualités acoustiques. La L.U.C Strike One allie esthétique raffinée et prouesse technique dans un boîtier de moins de 10 mm d’épaisseur.

Toutes ces montres sont certifiées chronomètres par le COSC et portent le prestigieux Poinçon de Genève, témoignant de leur excellence technique et esthétique.

Une philosophie d’excellence et d’exclusivité

Karl-Friedrich Scheufele résume parfaitement la philosophie de Chopard : « L’un des fondements de notre philosophie était de ne pas faire de compromis, même si cela signifiait que cela prendrait plus de temps ou poserait de nouveaux défis. Nous voulions bien faire les choses dès le début. Et c’est ce que nous avons fait. »

Cette quête d’excellence se reflète également dans la distribution de ces pièces exceptionnelles. Limitées à seulement 50 exemplaires au total, ces montres sont réservées aux collectionneurs les plus fidèles, choisis personnellement par Karl-Friedrich Scheufele.

Conclusion : Chopard, l’avenir de l’horlogerie de luxe

L’histoire de Chopard est celle d’une vision audacieuse devenue réalité. En combinant tradition horlogère, innovation technologique et approche éthique, la maison a su se positionner à l’avant-garde de l’horlogerie de luxe. Les créations exceptionnelles comme la L.U.C Full Strike Sapphire ou la L.U.C Full Strike Tourbillon ne sont pas seulement des montres ; ce sont des œuvres d’art mécaniques qui repoussent les limites du possible en horlogerie.

Alors que Chopard continue d’innover et d’inspirer, une chose est certaine : l’avenir de l’horlogerie de luxe s’écrira avec les innovations de cette maison visionnaire. Pour les passionnés d’horlogerie et les collectionneurs avertis, Chopard représente l’alliance parfaite entre tradition et futur, entre savoir-faire artisanal et prouesse technologique.