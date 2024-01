Chopard lance l’Alpine Eagle en ‘Pine Green’ : Une montre luxueuse qui célèbre la nature

Chopard continue d'innover dans sa collection de montres sportives avec l'introduction de la nouvelle couleur de cadran ‘Pine Green', une célébration de l'environnement alpin et un hommage à son engagement envers le développement durable.

L'inspiration Alpine s'intensifie avec le cadran Vert Pin

Faisant suite aux coloris emblématiques tels que ‘Aletsch Blue', ‘Bernina Grey' et ‘Pitch Black', Chopard a récemment enrichi sa collection Alpine Eagle avec une teinte captivante, surnommée ‘Pine Green'. Cette nouvelle nuance, exclusive au modèle de 41 mm, s'inspire directement de l'iris majestueux de l'aigle, reflétant ainsi la force et la splendeur du rapace. Plus qu'une simple évolution esthétique, ce choix symbolise également l'engagement continu de Chopard à préserver « l'environnement alpin et sa biodiversité », soulignant leur responsabilité écologique.

Disponible en acier inoxydable ou en or éthique, cette variation offre non seulement une esthétique raffinée mais aussi une conscience environnementale. Le cadran vert pin reçoit un traitement PVD pour obtenir sa teinte profonde qui se marie élégamment avec les autres composants métalliques du garde-temps.

De St. Moritz à Alpine Eagle : Une histoire familiale

C'est en 1980 que Karl-Friedrich Scheufele, alors jeune employé au sein de l'entreprise familiale, lance la montre St. Moritz – première montre sportive et première montre en acier de la marque. Devenue un best-seller, elle fut remplacée par la collection Mille Miglia jusqu'à ce que Karl-Fritz Scheufele, fils du précédent, propose de ressusciter le concept pour une nouvelle génération. Ainsi naquit en 2019 l'Alpine Eagle, rencontrant un succès instantané auprès des amateurs d'horlogerie.

L'héritage et l'innovation cohabitent au cœur de cette collection qui célèbre le savoir-faire horloger tout en s'adaptant aux goûts contemporains.

Fabrication d'excellence et engagement éthique

Fabrication principalement interne (à l'exception des couronnes, cristaux saphir et aiguilles)

Dials fabriqués par une société spécialisée appartenant à Chopard

L'Alpine Eagle, déclinée en plusieurs diamètres (41-mm, 36-mm et depuis 2022 également en 33-mm), arbore un design distinctif avec ses épaules saillantes près de la couronne et son boîtier intégré à un bracelet métallique selon la tendance actuelle. La couronne ornée d'une rose des vents symbolise aventure et exploration tandis que le cadran est traité avec du Super-LumiNova Grade X1 pour garantir une visibilité optimale dans toutes les conditions.

La fabrication éthique est au cœur des préoccupations de Chopard qui utilise pour son acier Lucent Steel A223 – exclusif à la marque – 70 % de matériaux recyclés. Cet alliage possède des caractéristiques comparables à l'acier chirurgical tout en offrant une résistance accrue à l'abrasion.

Sous le capot : précision et durabilité

Au cœur du modèle se trouve le calibre manufacture automatique 01.01-C, certifié chronomètre COSC composé de 207 pièces offrant jusqu'à 60 heures de réserve d'énergie. Cette mécanique précise bat à une fréquence de 28,800 vph ou 4 Hz et inclut désormais un disque date assorti au cadran vert.

Côtés tarifs, il faut compter $14,800 pour le modèle en Lucent Steel A223 et $51,000 pour celui en or rose éthique 18 carats, tous deux disponibles exclusivement dans les boutiques Chopard. Un investissement significatif pour les passionnés d'horlogerie soucieux d'allier luxe moderne et conscience écologique.