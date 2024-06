Chopard L.U.C XPS 1860 Officer Vendome One : l’élégance intemporelle d’une montre d’exception

Chopard dévoile la L.U.C XPS 1860 Officer Vendome One, une montre en or jaune alliant finesse, savoir-faire et exclusivité. Avec son double fond de boîte officer, son cadran et son mouvement décorés à la main, ce garde-temps limité à 8 exemplaires incarne tout le raffinement de la haute horlogerie.

Un boîtier extra-plat au style unique

La Chopard L.U.C XPS 1860 Officer Vendome One se distingue par son boîtier « officer » avec double fond rabattable, un hommage au tout premier modèle L.U.C lancé en 1997. Ses dimensions de 40 mm de diamètre pour seulement 7,70 mm d’épaisseur lui valent la désignation « XP » pour extra-plat.

En pressant le bouton intégré à la couronne, le fond de boîte extérieur en or massif se déverrouille, dévoilant un motif du Soleil gravé à la main, symbole de Louis XIV et de la Place Vendôme.

Un cadran en or massif au guillochage honeycomb

Le cadran en or 18 carats est entièrement décoré d’un motif alvéolé, guillochage exclusif réalisé à la main. Sa couleur bleu Bering rappelle celle de la porte du 1 Place Vendôme. Les aiguilles et index dorés complètent cette harmonie raffinée.

Un mouvement manufacture d’exception

Lorsque l’on détourne le regard du somptueux motif solaire, on découvre le calibre manufacture Chopard L.U.C 96.01-L. Lancé en 1996, ce mouvement extra-plat de 3,30 mm d’épaisseur offre une réserve de marche de 65 heures et une fréquence moderne de 4 Hz. Certifié COSC et Poinçon de Genève, il représente une véritable prouesse technique, même selon les standards actuels.

Un garde-temps d’une exclusivité stupéfiante

Proposée au prix de 40 100 €, la Chopard L.U.C XPS 1860 Officer Vendome One (référence 161242-0002) n’est produite qu’en 8 exemplaires, disponibles uniquement à la boutique Chopard de la Place Vendôme à Paris.

Avec son boîtier et son cadran en or massif décorés à la main, son mouvement certifié Poinçon de Genève et son bracelet en veau surpiqué, cette montre incarne l’essence même du raffinement horloger. Une pièce d’exception qui séduira les collectionneurs en quête d’exclusivité et de savoir-faire traditionnel.