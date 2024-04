Chopard dévoile l’Alpine Eagle XL Chrono en titane

Lancée lors de Watches & Wonders 2024, la nouvelle version en titane de l'Alpine Eagle XL Chrono de Chopard se distingue par sa légèreté et son design audacieux.

Introduction à l'Alpine Eagle XL Chrono en titane

Chopard enrichit sa gamme Alpine Eagle XL Chrono avec un modèle en titane de grade 5, venant compléter les versions existantes en acier Lucent et en or rose avec titane céramisé. Cette nouvelle montre présente un boîtier de 44 mm de large et 13.15 mm d'épaisseur, offrant une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres et promet une grande légèreté, notamment grâce à l'association du titane avec un bracelet en caoutchouc.

Le cadran « Rhône Blue », inspiré du célèbre fleuve des Alpes, offre une nuance de bleu glacial en contraste avec le bleu « Aletsch » plus profond et saturé.

Les sous-cadrans noirs contrastants assurent une excellente lisibilité.

Le fond du boîtier révèle le mouvement automatique Chopard 03.05-C avec chronographe à roue à colonnes et fonction retour en vol, fonctionnant à une fréquence de 4 Hz et disposant d'une réserve de marche de 60 heures.

Le titane, un choix de matériau judicieux

De plus en plus de consommateurs reconnaissent les avantages du titane par rapport à l'acier, notamment pour ses propriétés de légèreté et de résistance. Il est intéressant de noter que la différenciation de prix entre le titane et l'acier varie considérablement d'une marque à l'autre. Certains horlogers facturent le titane à un prix similaire ou légèrement supérieur à celui de l'acier, tandis que d'autres appliquent une prime substantielle.

L'Alpine Eagle XL Chrono en titane est une exclusivité boutique, proposée au prix de 25 000 dollars, soit environ 4 900 dollars de plus que le modèle en acier Lucent.

Engagement environnemental et exclusivité

Chopard a également annoncé que les recettes de ce modèle « Rhône Blue » bénéficieraient à la Fondation Alpine Eagle, fondée par le co-président Karl-Friedrich Scheufele. Cette initiative vise à sensibiliser le public à la région alpine et à sa faune.

Cette montre n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, mais aussi un engagement envers la préservation de l'environnement, combinant luxe et responsabilité sociale de manière exemplaire.