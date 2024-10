Chopard Alpine Eagle Pine Green : le nouveau modèle sportif au design engagé

in

Chopard enrichit sa collection Alpine Eagle avec un nouveau modèle doté d’un cadran « Pine Green », inspiré par l’iris de l’aigle et les forêts alpines. Disponible en acier Lucent Steel A223 ou en or rose éthique 18 carats, ce modèle allie élégance, haute performance horlogère et engagement écologique. Découvrez tous les détails de cette montre d’exception, symbole du savoir-faire horloger suisse.

Alpine Eagle : un héritage familial et horloger réinventé

Une inspiration remontant aux années 1980

La collection Alpine Eagle s’inspire de la montre St. Moritz, première montre de sport et première montre en acier lancée par Chopard en 1980. Cette création visionnaire de Karl-Friedrich Scheufele a marqué l’histoire de la marque, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans l’horlogerie de luxe. Relancée sous l’impulsion de Karl-Fritz Scheufele, fils de Karl-Friedrich, l’Alpine Eagle a fait ses débuts en 2019, immédiatement plébiscitée pour son esthétique élégante et sa fabrication irréprochable.

Un modèle presque entièrement manufacturé en interne

Chopard intègre une grande part de production interne dans l’Alpine Eagle. Hormis la couronne, les cristaux de saphir et les aiguilles, chaque composant est fabriqué dans ses propres ateliers, jusqu’aux cadrans produits par une entreprise spécialisée appartenant à la maison. Cette autonomie de fabrication garantit une qualité de précision et un suivi irréprochable.

Le cadran Pine Green : une teinte unique pour célébrer la nature

Après les succès des cadrans « Aletsch Blue », « Bernina Grey » et « Pitch Black », la collection accueille la version « Pine Green ». Cette teinte singulière symbolise les forêts alpines et rappelle les yeux perçants de l’aigle. L’obtention de cette couleur, réalisée par traitement PVD, est aussi le reflet de l’engagement de Chopard pour la préservation de l’environnement alpin, renforçant la connexion entre esthétique et conscience écologique.

Des matériaux haut de gamme : Lucent Steel A223 et or rose éthique

Lucent Steel A223 : un alliage unique

Le modèle en acier utilise le Lucent Steel A223, exclusif à Chopard et composé de 70 % de matériaux recyclés. Fruit de quatre années de recherche, cet alliage possède une résistance 50 % supérieure aux aciers traditionnels (dureté de 223 Vickers contre 152 Vickers pour l’acier inoxydable 316L). Antiallergique, il est aussi respectueux de la peau, une innovation qui allie écologie et avancée technologique pour une qualité de brillance inégalée.

Un or rose éthique à 100 %

La version en or rose 18 carats est réalisée dans un or éthique à 100 %. Depuis 2018, Chopard s’engage à utiliser uniquement de l’or éthique dans ses créations. La maison, membre du Responsible Jewellery Council depuis 2010, confirme ainsi son engagement en faveur d’une horlogerie plus responsable. Cette démarche éthique garantit la traçabilité de l’or, transformant chaque montre en un symbole de luxe durable.

Un design élégant aux finitions minutieuses

Un boîtier robuste et iconique

L’Alpine Eagle est conçue pour durer avec son boîtier Cintrée Curvex en acier ou en or rose, disponible en 41 mm. Sa couronne à vis, ornée d’une rose des vents, évoque l’aventure et la précision. Le boîtier présente des épaulements proéminents de chaque côté de la couronne, ajoutant de la protection et du caractère à la montre. Avec un cadran gravé et des vis visibles parfaitement alignées aux points cardinaux, le modèle reflète un souci du détail exemplaire.

Un cadran lumineux et des index phosphorescents

Le cadran, minutieusement travaillé avec le motif Clous de Paris, est doté d’aiguilles et d’index appliqués enduits de Super-LumiNova Grade X1, garantissant une lisibilité optimale même dans l’obscurité. L’ensemble de la montre est rehaussé d’un bracelet intégré en acier ou en or, avec des maillons satinés et polis. Ce bracelet, muni d’une triple boucle déployante, permet un ajustement sûr et confortable, répondant à la tendance des boîtiers intégrés dans le bracelet.

Une mécanique de précision : le calibre automatique 01.01-C

Le cœur de l’Alpine Eagle Pine Green est le calibre 01.01-C, un mouvement automatique manufacturé et certifié chronomètre par le COSC. Ce mouvement à 4 Hz (28 800 vibrations par heure) est composé de 207 pièces et offre une réserve de marche de 60 heures. Pour une parfaite harmonie, le disque de date s’accorde avec le cadran vert, soulignant le soin accordé aux détails.

Un modèle exclusif disponible en boutique Chopard

L’Alpine Eagle Pine Green est une pièce d’exception, proposée uniquement dans les boutiques Chopard. Son prix s’établit à environ 13 900 € pour la version en acier Lucent Steel A223 et à 48 000 € pour la version en or rose 18 carats. Chopard propose ainsi une montre unique, alliant design raffiné, innovation technique et engagement éthique.

Une montre de sport de luxe qui allie sophistication et responsabilité

Avec l’Alpine Eagle Pine Green, Chopard s’adresse aux amateurs d’horlogerie moderne et engagée. Ce modèle allie parfaitement le luxe, la qualité suisse et l’écologie, offrant une pièce intemporelle et responsable, qui respecte la nature tout en incarnant l’élégance de la maison Chopard.