Choisir la montre de course idéale : Comparatif approfondi entre Apple Watch et Garmin

La question de savoir si un Garmin ou un Apple Watch est mieux adapté aux coureurs est un sujet de débat récurrent. Alors que l'Apple Watch renforce ses qualifications pour la course à pied et que les compétences en matière de smartwatch de Garmin s'améliorent, la réponse n'est plus aussi évidente qu'auparavant.

Dans ce guide, nous examinerons les meilleures montres Garmin et Apple pour la course à pied, nous plongerons dans les appareils et comparerons leurs principales fonctionnalités afin de vous aider à faire un choix éclairé sur la meilleure montre de course pour vous.

Voici votre guide complet sur Apple vs Garmin pour les coureurs.

Apple Watch : D'abord une smartwatch, ensuite une montre de course

L'Apple Watch, dans toutes ses versions, reste la meilleure smartwatch que vous pouvez acheter. Son principal objectif est de servir d'outil pour la vie quotidienne, mais elle offre des capacités de plus en plus élevées pour la course à pied.

Les montres Apple présentent un design épuré, avec des matériaux haut de gamme, des écrans d'une grande netteté, un rythme cardiaque généralement précis et un GPS fiable. Elles offrent également la gamme la plus large d'applications natives et tierces, avec des outils pour presque tout ce que vous rencontrez dans la vie quotidienne sur l'App Store iOS.

L'application native d'entraînement inclut des modes pour la course et la course en intérieur, ainsi que des suivis adaptés pour tout, du HIIT au yoga. Cependant, bien que le suivi de la forme physique se soit amélioré à chaque mise à jour d'iOS, il n'est toujours pas aussi spécifique, détaillé ou intégré que ce que vous trouverez sur les montres Garmin.

Le mode course d'Apple propose désormais des fonctionnalités comme la détection automatique des pistes de course pour quand vous atteignez les 400 mètres, des outils faciles pour construire des sessions d'intervalles, un suivi de l'allure pour les parcours précédents et une augmentation des métriques de course comme l'oscillation verticale et le temps de contact au sol.

D'autres outils, comme la navigation, restent en dehors de l'application de course, et pour égaler les capacités de Garmin en matière de planification d'itinéraires et de navigation virage par virage, vous devez souvent ajouter des applications tierces – telles que Komoot pour la planification d'itinéraires – dans le mélange. Le parcours entre les outils de course et les aperçus de santé plus larges n'est pas aussi fluide que chez Garmin, et il n'y a pas de plateforme native d'entraînement et de coaching comme vous trouverez sur Garmin Connect.

En revanche, l'application native de course offre suffisamment pour répondre aux besoins de la plupart des coureurs et la simplicité des outils de course d'Apple plaira certainement à ceux qui cherchent à éviter les complications.

Garmin : D'abord une montre de course, ensuite une smartwatch

À l'exception de l'excellent Coros Pace 3, Garmin fabrique les meilleures montres de course. La marque propose une vaste gamme d'appareils (plus de détails ci-dessous), dont beaucoup intègrent désormais des outils de smartwatch comme les paiements sans contact, la musique hors ligne et les notifications de smartphone. Il existe également une sélection limitée d'applications tierces et d'outils via le magasin Garmin Connect IQ. Mais rien pour rivaliser avec l'App Store iOS.

Les montres Garmin privilégient le suivi de vos efforts quotidiens, couvrant la course, la forme physique et la santé. Vous obtenez une analyse approfondie de chaque course avec des insights d'entraînement comme l'effet d'entraînement, la charge d'entraînement, les estimations de VO2 max, les recommandations de temps de récupération et la condition de performance. Vous pouvez même plonger dans l'endurance en temps réel pendant que vous courez.

Au-delà de la course, le suivi de la récupération, les lectures de la variabilité de la fréquence cardiaque, le sommeil, la respiration et le suivi du stress offrent une manière plus intelligente de gérer votre entraînement (et les contraintes et stress de la vie).

L'expérience globale est plus intégrée et fluide, centrée sur la course. Par exemple, les cartes et les outils de navigation sont intégrés au mode course, vous permettant de passer facilement de vos temps au tour à votre guidage d'itinéraire. Elle est beaucoup plus axée sur le fait d'être votre coach de fitness plutôt que votre kit d'outils pour la vie quotidienne.

Garmin vs Apple : Les montres en un coup d'œil

Montres de course Apple

La gamme Apple Watch se divise en trois appareils principaux : l'Apple Watch Ultra 2 robuste, à grande autonomie, prête pour l'aventure (799£), la Series 9 régulière (399£) et l'Apple Watch SE2 d'entrée de gamme plus compacte (219£).

L'Apple Watch Ultra 2 est la montre premium d'Apple. Une montre plus robuste, conçue pour les aventures et un accent particulier sur la course, on pourrait dire que c'est le rival d'Apple pour l'Epix Pro et le Fenix.

La Series 9 est plus compacte et subtile – une Apple Watch de tous les jours. À part le GPS à double fréquence et la durée de vie de la batterie, elle embarque le même ensemble de capteurs mais dispose d'un écran plus petit qui est moins lumineux que l'Ultra 2 mais toujours au niveau des meilleurs écrans Garmin. La durée de vie de la batterie est jusqu'à 18 heures, montant à 36 heures en mode faible consommation. En termes de prix, celle-ci se compare au Forerunner 965.

L'Apple Watch SE est la moins chère de la gamme et offre un écran plus compact, c'est donc une bonne option pour les poignets plus petits. Un peu comme les Forerunner 265 et 55, c'est probablement celle à considérer si vous débutez.

Elle manque de fonctionnalités avancées comme les capteurs ECG, de température et SPO2 que vous trouverez sur l'Ultra 2 et la Series 9, plus il n'y a pas

de GPS à double fréquence. Mais la durée de vie de la batterie est la même que la Series 9 et en termes d'application de course, vous aurez la même expérience que les modèles plus chers.

Montres de course Garmin

Garmin propose une vaste gamme. À une extrémité, vous avez des montres de fitness comme la Venu Sq2 qui offrent les bases du suivi de course avec plus de style et de sens de la mode smartwatch. À l'autre extrémité, vous avez de grandes montres robustes prêtes pour l'aventure comme la Fenix 7, l'Epix et l'Enduro. Celles-ci offrent une grande autonomie de batterie, une robustesse accrue et des outils de navigation avancés.

Quelque part au milieu, les modèles Forerunner sont vos montres spécifiques à la course avec un design plus léger et plus compact. La durée de vie de la batterie, la qualité de l'écran et les ensembles de fonctionnalités s'améliorent généralement et deviennent plus complets à mesure que vous montez dans la gamme Forerunner.

Garmin vs Apple : Un regard plus approfondi

Design

Mis à part les montres axées sur la forme physique comme la Venu SQ2, Apple et Garmin ont des designs très distincts. Apple propose son écran carré typique de smartwatch et des boîtiers élégants avec la couronne numérique. Garmin a un style rond, plus sportif, que nous associons généralement aux montres de sport. Généralement parlant, Apple est plus élégant au quotidien, tandis que Garmin a une esthétique plus extérieure.

Quand il s'agit d'écrans, Apple mène la danse avec des affichages lumineux et d'une grande netteté, mais Garmin a quelque peu réduit cet écart, ajoutant des AMOLED à de nombreux lancements récents, y compris l'Epix Pro 2, le Forerunner 965 et 265.

Les tailles de montre Apple vont de 40mm à 49mm. La plus petite Garmin est le Forerunner 55 de 42mm, tandis que les plus grandes sont l'Enduro 2 et le Fenix 7X de 51mm.

Pour les commandes, les Apple Watches s'appuient sur la combinaison écran tactile et couronne avec un peu de voix et quelques gestes en plus. Cela inclut un nouveau contrôle gestuel intelligent qui vous permet de taper deux doigts ensemble pour faire des choses comme prendre des splits et éteindre des alarmes.

Garmin utilise une combinaison de commandes tactiles et boutons. Bien que l'écran tactile d'Apple tende à être plus réactif et plus rapide, les boutons de Garmin facilitent le contrôle lorsque vous êtes vraiment en sueur, froid ou en mouvement.

Les deux Apple et Garmin offrent des bracelets interchangeables avec de larges sections de bracelets en silicone et en nylon. Le jeu de bracelets d'Apple est un peu plus évolué avec des collaborations et des designs qui plairont davantage aux soucieux du style.

Autonomie de la batterie

Quand il s'agit de l'autonomie, les montres Garmin durent plus longtemps.

La plupart des montres de course Garmin vous donneront au moins une semaine d'utilisation générale avec une heure d'activité GPS quotidienne. Certaines, comme l'Enduro 2 et le Fenix 7, peuvent durer un mois sans avoir besoin de recharge. Toutes, sauf le Forerunner 55 et le 265, offrent assez de jus pour couvrir une ultra de 24 heures et 100 miles en une seule course.

En revanche, même l'Apple Watch Ultra 2 à plus longue durée de vie nécessite une recharge tous les 2-3 jours avec une utilisation régulière et un entraînement. Et bien que l'Ultra 2 offre assez de jus pour conquérir une ultra de 100km, elle n'a pas tout à fait la capacité de batterie pour des aventures de plusieurs jours.

La durée de vie de la batterie de l'Apple Watch Series 9 est toujours un peu courte. Elle peut maintenant facilement supporter un marathon et si vous êtes heureux de charger quotidiennement, elle convient à la plupart des coureurs. Pour quelque chose de plus long, vous seriez sage de choisir l'Ultra ou de regarder du côté de Garmin.

Certains modèles Garmin offrent également maintenant un « chargement » solaire avec des panneaux solaires intégrés dans l'affichage qui ralentit la décharge de la batterie et prolonge votre temps de course.

Fonctionnalités

L'expérience de course sur l'Apple Watch a évolué. Elle est simple et assez puissante. Elle est également renforcée par la vaste gamme d'outils tiers. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez reproduire la plupart des choses offertes par Garmin, bien que vous deviez parfois payer.

Les applications et les outils ne communiquent pas toujours entre eux de la manière dont ceux de Garmin le font. Il n'y a pas d'application partenaire qui rassemble vos données de la manière dont Garmin Connect le fait. Et à moins que vous ne choisissiez l'Ultra 2, l'autonomie de la batterie fait défaut. Mais c'est le compromis que vous faites pour avoir un outil qui offre bien plus au-delà de la course.

Analytique de la course

Il y a quelques années, les analyses de course de l'Apple Watch manquaient d'ampleur et de profondeur, mais des mises à jour récentes ont ajouté une multitude de métriques en temps réel qui rivalisent mieux avec l'expérience Garmin.

Vous pouvez maintenant personnaliser vos écrans de course avec tout, de l'allure et la distance, à la puissance de course et aux métriques de forme comme la cadence, l'oscillation verticale, la longueur de foulée et le temps de contact au sol.

Vous obtenez tout cela et plus encore sur Garmin avec la capacité supplémentaire de personnaliser toutes les données davantage par tour et moyennes.

Le choix entre une Apple Watch et une Garmin dépend essentiellement de vos priorités personnelles et de votre utilisation. Si vous êtes un coureur assidu à la recherche d'analyses détaillées et de fonctionnalités spécifiques à l'entraînement, Garmin pourrait être le meilleur choix. En revanche, si vous souhaitez une montre intelligente polyvalente qui puisse suivre vos courses tout en offrant un soutien dans votre vie quotidienne, l'Apple Watch est probablement plus adaptée.