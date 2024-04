Chanel J12 White Star Couture : une montre de luxe qui transcende les genres

Lors du salon Watches & Wonders Geneva 2024, une montre a capté l'attention au-delà des attentes : la Chanel J12 White Star Couture. Destinée initialement aux femmes, cette montre séduit désormais un public mixte, démontrant que le luxe ne connaît pas de genre.

L'origine de la J12

La Chanel J12, conçue il y a 25 ans, était à l'origine un modèle masculin. Au fil des années, Chanel a adapté la collection pour plaire également aux femmes, utilisant principalement la céramique blanche ou noire pour varier les styles. Récemment, la maison parisienne a réduit sa gamme masculine, se concentrant davantage sur les montres féminines, souvent spectaculaires.

Développement historique de la J12

Adaptation vers une collection mixte

Focalisation sur les créations féminines haut de gamme

Un design couture novateur

La J12 White Star Couture ne se contente pas de suivre les thèmes habituels. Avec son boîtier de 38 mm en acier revêtu de noir, incrusté de céramique blanche et de diamants, cette montre est un véritable bijou de technologie et de design. Le choix de l'acier, plutôt que la céramique habituelle, permet d'incorporer des pierres précieuses de façon plus efficace.

Utilisation de matériaux innovants comme l'acier et la céramique

Insertions de diamants baguette totalisant 11.51 carats

Effet visuel en damier noir et blanc

Une montre qui joue sur la discrétion du luxe

Les diamants ne sont pas seulement un symbole de luxe, mais également un moyen d'ajouter un jeu de lumière subtil. Placés sur les côtés du boîtier et du bracelet, ils offrent un éclat discret qui se révèle pleinement lorsqu'on observe la montre sous différents angles. Ce design permet de maintenir un aspect luxueux sans être ostentatoire.

Disposition innovante des diamants pour un luxe discret

Design qui invite à l'admiration sous tous les angles

Performance et précision

À l'intérieur de la J12 White Star Couture, on trouve le calibre 12.1 automatique de Chanel, produit par Kennissi (Tudor). Ce mouvement assure une réserve de marche de 70 heures et une précision remarquable, uniquement pour l'affichage de l'heure. Le rotor automatique est également serti de diamants, renforçant le sentiment de luxe de cette montre.

Mouvement automatique de haute précision

Réserve de marche de 70 heures

Détails de finition haut de gamme

L'exclusivité a un prix

Le prix de la Chanel J12 White Star Couture avoisine les 470 000 dollars US, ce qui reflète son exclusivité et son positionnement dans le segment du très haut de gamme. Avec seulement 12 exemplaires produits, cette montre est destinée à devenir un objet de collection convoité.

Prix justifié par l'exclusivité et la qualité des matériaux

Limited edition à 12 pièces seulement

En conclusion, la Chanel J12 White Star Couture est bien plus qu'une montre ; c'est une pièce de haute couture qui marie parfaitement artisanat horloger et innovation stylistique. Un véritable bijou pour ceux qui peuvent se le permettre, indépendamment de leur genre.