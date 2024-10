Cette Rolex GMT-Master a foulé la Lune : l’incroyable histoire de la montre spatiale qui affole les enchères

Une Rolex GMT-Master ayant voyagé sur la Lune lors de la mission Apollo 14 va être mise aux enchères. Cette pièce historique, portée par l’astronaute Edgar Mitchell, pourrait atteindre des sommets vertigineux. Plongée dans l’histoire fascinante de cette montre légendaire qui a marqué l’exploration spatiale.

Un voyage lunaire historique

Le 5 février 1971, le module lunaire d’Apollo 14 se posait sur la Lune avec à son bord les astronautes Alan Shepard et Edgar Mitchell. Si les astronautes du programme Apollo étaient officiellement équipés d’Omega Speedmaster Professional, Mitchell avait également choisi d’emporter sa Rolex GMT-Master référence 1675 lors de cette mission historique.

En posant le pied sur la Lune, Mitchell devenait la sixième personne de l’histoire à fouler le sol lunaire. Aujourd’hui, sa GMT-Master est mise aux enchères, accompagnée de quelques autres montres de sa collection personnelle.

Un parcours exceptionnel

Avant de rejoindre la NASA, Edgar Mitchell avait servi dans la marine américaine, accumulant plus de 5 000 heures de vol. Sélectionné dans la cinquième promotion d’astronautes de l’agence spatiale, il s’est illustré en recevant la médaille présidentielle de la Liberté pour son travail au sein de l’équipe d’opérations d’Apollo 13.

Sa contribution la plus notable fut de piloter des simulateurs pour aider l’équipage à ramener le module lunaire sur Terre lors de cette mission périlleuse. Par la suite, Mitchell est devenu le pilote du module lunaire d’Apollo 14, la huitième mission habitée du programme Apollo et la troisième à se poser sur la Lune.

Une Rolex sur la Lune

Bien que les astronautes du programme Apollo aient reçu des Omega Speedmaster officielles à porter sur leurs combinaisons spatiales, certains ont également choisi d’emporter des montres personnelles sous leurs combinaisons. La Rolex GMT-Master de Mitchell est probablement la première Rolex à avoir foulé le sol lunaire.

Des photos montrent Mitchell portant la montre avant le décollage, dans le module, et à son retour sur Terre, suggérant qu’il l’a gardée au poignet pendant toute la durée du vol. La maison de ventes RR Auction, spécialisée dans les objets liés à l’exploration spatiale, met cette pièce historique aux enchères.

Une pièce d’exception

La Rolex GMT-Master de Mitchell est accompagnée d’une lettre d’authenticité signée par l’astronaute lui-même, décédé en 2016. Le fond du boîtier porte une gravure émouvante : « Worn by CDR. E. Mitchell on Apollo 14, 1971. To Karlin [sic] – My Daughter » (Portée par le Commandant E. Mitchell sur Apollo 14, 1971. À Karlyn – Ma fille).

La maison RR Auction a estimé la valeur de cette GMT-Master à plus de 400 000 euros, avec une vente qui se clôturera le 25 octobre. Étant donné l’importance historique de cette pièce, il est fort probable que Rolex lui-même soit intéressé par son acquisition.

Un modèle d’exception

La Rolex GMT-Master 1675 de Mitchell date de 1970-1971, ce qui signifie qu’il l’a achetée peu de temps avant le vol Apollo 14. Elle présente plusieurs caractéristiques intéressantes :

Un bracelet 9315 avec fermoir Fliplock, plus couramment associé aux montres de plongée Rolex

Une lunette « Pepsi » dont les couleurs ont vieilli pour prendre une teinte profonde

Un cadran Mark 1 « Long E » bien préservé, avec un vieillissement chaleureux du luminescent

Un boîtier en excellent état, avec des cornes épaisses et peu de rayures

Un héritage inestimable

L’état de conservation exceptionnel de cette montre, associé à son histoire unique et à sa gravure personnalisée, en fait une pièce de collection inestimable. Il semble presque que Mitchell ait anticipé l’importance que prendrait un jour cette montre, et qu’elle pourrait représenter une somme d’argent considérable pour sa fille.

Alors que d’autres montres liées à l’exploration spatiale seront également proposées lors de cette vente, la Rolex GMT-Master d’Edgar Mitchell reste incontestablement la plus importante. Elle incarne non seulement un moment crucial de l’histoire de l’humanité, mais aussi la passion des collectionneurs pour les montres ayant participé à des événements historiques.

Cette vente aux enchères s’annonce comme un événement majeur pour les passionnés d’horlogerie et d’exploration spatiale. Qu’elle rejoigne la collection d’un particulier fortuné ou les archives de Rolex, cette GMT-Master continuera de fasciner et d’inspirer les générations futures, témoignant de l’incroyable odyssée humaine sur la Lune.