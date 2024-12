Cette nouvelle Hublot pavée de diamants noirs va hypnotiser les collectionneurs en 2024

La maison horlogère suisse Hublot frappe fort en ce début d’année avec une création aussi audacieuse qu’exclusive. La Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé repousse les limites du design horloger en associant l’art géométrique contemporain à un sertissage spectaculaire de diamants noirs. Une édition limitée à 200 exemplaires qui risque de s’arracher à prix d’or.

Un design architectural sublimé par les diamants noirs

La Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé arbore un boîtier tonneau en acier traité PVD noir de 42 millimètres de largeur. Sa silhouette évoque une structure filaire complexe, signature du design géométrique caractéristique de la collection. Le véritable tour de force réside dans le sertissage minutieux de 180 diamants noirs totalisant 2,4 carats, sublimant chaque facette de ce garde-temps d’exception.

Une prouesse technique et esthétique

Le choix de l’acier comme matériau de base, plutôt que la céramique habituelle chez Hublot, s’explique par les contraintes techniques du sertissage. La rigidité de la céramique rend impossible l’incrustation des pierres précieuses, nécessitant des supports métalliques pour créer les sertissures. Cette montre affiche une étanchéité remarquable de 100 mètres malgré son épaisseur contenue de 15,7 millimètres.

Un mouvement manufacture d’exception

Au cœur de cette création bat le calibre HUB4700, un mouvement chronographe squelette automatique développé en interne. Basé sur le légendaire El Primero de Zenith, ce mécanisme sophistiqué offre une fréquence de 5 Hz et une réserve de marche généreuse de 50 heures. La transparence du cadran squelette met en valeur la complexité technique du mouvement.

Une édition limitée stratégiquement distribuée

Proposée au prix de 43 500 euros, la Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé se positionne stratégiquement dans la gamme. Son prix reste inférieur aux versions en or de la collection, tout en offrant un impact visuel maximal grâce à son sertissage spectaculaire. La distribution initiale se concentre exclusivement sur le marché asiatique, avant une commercialisation mondiale des exemplaires restants.

L’alliance réussie entre haute horlogerie et design contemporain

Cette nouvelle création illustre parfaitement la synergie entre Hublot et l’univers artistique de Sang Bleu. Le design géométrique signature se marie harmonieusement avec les codes de la haute horlogerie, créant une pièce unique dans le paysage horloger actuel. Les lignes anguleuses et les surfaces multifacettes offrent un terrain de jeu idéal pour le sertissage des diamants noirs, créant des jeux de lumière fascinants.

Une montre qui redéfinit les codes du luxe contemporain

La Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé représente une évolution naturelle dans la collection Hublot. Elle combine l’expertise horlogère suisse traditionnelle avec une esthétique résolument contemporaine. Cette approche novatrice séduit une nouvelle génération de collectionneurs, sensibles à un luxe plus expressif et architectural.