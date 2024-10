Cette nouvelle Casio G-Shock en acier va révolutionner le marché des montres sport à moins de 300€

in

La nouvelle collection G-STEEL GM2110D de Casio bouleverse les codes de l’horlogerie sport abordable. Entre finitions luxueuses et prix contenu, cette déclinaison métallique de l’iconique G-Shock 2100 promet de séduire aussi bien les puristes que les néophytes. Plongée au cœur d’une montre qui redéfinit les standards de sa catégorie.

L’évolution métallique d’une icône contemporaine

Lancée initialement en 2019, la série G-Shock 2100 s’est rapidement imposée comme un succès commercial majeur pour la marque japonaise. Sa signature octogonale distinctive et son excellent rapport qualité-prix en ont fait une référence incontournable. Aujourd’hui, Casio franchit un nouveau cap avec la G-STEEL GM2110D, une version sublimée qui conserve l’ADN de la collection tout en y ajoutant une dose de raffinement métallique.

Une construction hybride innovante

La nouvelle G-STEEL GM2110D adopte une architecture sophistiquée. Son boîtier interne en résine renforcée de fibres est protégé par une structure externe en acier inoxydable. Cette construction garantit une étanchéité jusqu’à 200 mètres et la résistance aux chocs légendaire de la marque. Avec des dimensions de 44,4 mm de diamètre pour 11,8 mm d’épaisseur et un poids total de 146 grammes, la montre affirme une présence mesurée au poignet.

Un cadran métallique aux finitions soignées

La G-STEEL GM2110D se distingue par son cadran en métal brossé aux reflets soleil, une première pour la collection. Les index gravés et les aiguilles polies créent un jeu de lumière sophistiqué, tandis que le traitement luminescent Neobrite assure une excellente lisibilité nocturne. L’écran digital trapézoïdal, signature de la série, s’intègre harmonieusement à cet ensemble raffiné.

Une palette chromatique audacieuse

La collection se décline en cinq coloris exclusifs : bleu glacier (GM2110D-2A), vert (GM2110D-3A), orange (GM2110D-4A), bleu nuit (GM2110D-2B) et argent (GM2110D-7A). Cette diversité permet à chacun de trouver la teinte qui correspond à sa personnalité, des versions les plus classiques aux déclinaisons les plus expressives.

Une technologie éprouvée au service du quotidien

Au cœur de la montre bat le Module 5611, alimenté par deux piles SR726W offrant une autonomie de trois ans. Cette motorisation embarque toutes les fonctionnalités indispensables : chronographe, alarme, minuteur, fonction heure mondiale, calendrier automatique et double éclairage LED. Le bracelet en acier inoxydable, avec sa construction pliée et sa boucle déployante à double poussoir, conjugue confort et sécurité.

Un positionnement tarifaire stratégique

Proposée à 275€ sur le marché français, la G-STEEL GM2110D se positionne intelligemment entre les modèles d’entrée de gamme en résine et les versions full metal plus onéreuses. Cette stratégie tarifaire la rend accessible aux amateurs recherchant une montre sport métallique sans compromis sur la qualité.

Une proposition unique sur le marché

La G-STEEL GM2110D représente une évolution naturelle et pertinente de la collection G-Shock 2100. Elle conjugue avec brio l’héritage technique de la marque et les attentes contemporaines en matière de design. Cette montre s’impose comme une alternative crédible pour les amateurs d’horlogerie sport recherchant un garde-temps polyvalent, robuste et élégant.