Cette nouvelle Breitling Superocean bouleverse tous les codes de l’horlogerie de luxe

Dans un secteur horloger en pleine mutation, Breitling frappe un grand coup avec sa nouvelle Superocean. La marque au B ailé revisite un modèle historique des années 60 et bouscule les conventions avec un design audacieux qui ne laisse personne indifférent. Plongée au cœur d’une montre qui fait déjà beaucoup parler d’elle.

Une renaissance inspirée d’un modèle méconnu

La nouvelle Breitling Superocean puise son inspiration non pas dans la première version de 1957, mais dans une pièce plus confidentielle des années 60 : la Slow Motion. Cette montre de plongée chronographe se distinguait par une aiguille centrale au design unique, devenue aujourd’hui la signature visuelle de la nouvelle collection.

Le design distinctif qui divise les passionnés

L’élément le plus remarquable de cette nouvelle Superocean est sans conteste son aiguille des minutes. Plus fine que l’aiguille des heures et dotée d’un large carré distinctif, elle crée un contraste saisissant qui ne laisse personne indifférent. Ce design polarisant s’accompagne de marqueurs d’heures en appliques métalliques aux bords biseautés et d’un large rehaut blanc intérieur, créant une esthétique résolument moderne.

Une collection adaptée à tous les poignets

La Superocean se décline en quatre tailles : 36, 42, 44 et 46 millimètres. Cette diversité permet à la montre de s’adapter à toutes les morphologies, une stratégie commerciale audacieuse dans l’univers des montres de plongée. La hauteur du boîtier a été réduite à 12,56 millimètres, améliorant significativement le confort au porter.

Des performances techniques à l’épreuve des profondeurs

Bien que l’étanchéité soit désormais limitée à 300 mètres, la Superocean conserve toutes les caractéristiques d’une véritable montre de plongée. La lunette en céramique inrayable, les index et aiguilles généreusement enduits de Super-LumiNova, ainsi que le système d’extension du bracelet jusqu’à 15 millimètres, en font un outil professionnel fiable.

Un mouvement chronométré qui fait ses preuves

Au cœur de la montre bat le Calibre 17, un mouvement automatique certifié chronomètre. Basé sur le Sellita SW200, il affiche une précision remarquable avec une variation comprise entre -4 et +4 secondes sur 24 heures dans six positions différentes.

Une édition limitée qui attire l’attention

La Superocean Automatic 42 Kelly Slater Limited Edition, limitée à 1000 exemplaires, illustre parfaitement l’audace de la collection. Son cadran orange vif associé à un bracelet caoutchouc vert crée une combinaison chromatique aussi unique qu’audacieuse, reflétant la personnalité du célèbre surfeur professionnel.

Un positionnement tarifaire qui interroge

Dans un contexte inflationniste, la nouvelle Superocean se positionne environ 950 euros au-dessus de sa devancière, malgré une étanchéité réduite et l’absence d’un mouvement manufacture. Sur le marché français, comptez environ 4 800 euros pour le modèle en acier sur bracelet caoutchouc.

Une montre qui réinvente les codes du genre

La Breitling Superocean incarne parfaitement la stratégie « Modern Retro » de la marque. Elle réussit le pari difficile de moderniser un design historique tout en conservant une identité forte. Son aiguille des minutes distinctive et ses nombreuses déclinaisons en font une proposition unique sur le marché des montres de plongée luxueuses.