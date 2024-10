Cette montre vintage rarissime fait s’affoler les collectionneurs : découvrez pourquoi la Gallet Multichron 12 Decimal bouleverse le marché

Dans l’univers fascinant de l’horlogerie de collection, certaines pièces atteignent un statut mythique par leur extrême rareté. La Gallet Multichron 12 Decimal fait partie de ces trésors horlogers dont la simple mention suffit à faire palpiter le cœur des collectionneurs les plus avertis. Avec seulement quatre exemplaires connus à ce jour, cette création d’exception redéfinit les standards de la rareté horlogère.

Une merveille horlogère qui défie le temps

Parmi les chronographes vintage les plus recherchés au monde, la Gallet Multichron 12 Decimal occupe une place à part. Cette montre mythique, produite au milieu des années 1960, se distingue par son système de chronométrage décimal unique et sa configuration à double totaliseur. Sur le marché français actuel, les estimations pour un exemplaire en bon état dépassent les 12 000 euros, une valorisation qui témoigne de son statut d’exception dans l’univers horloger.

Une complication décimale révolutionnaire

Le véritable génie de la Multichron 12 Decimal réside dans son système de chronométrage décimal. Contrairement aux chronographes traditionnels qui divisent la minute en 60 secondes, cette innovation technique propose une lecture en centièmes de minute, une approche qui révolutionne la mesure du temps. Cette particularité technique, associée au calibre Excelsior Park EP40, en fait un instrument de précision particulièrement prisé des professionnels de l’époque.

Une esthétique intemporelle

Le design de la Multichron 12 Decimal illustre parfaitement l’âge d’or de l’horlogerie technique. Son cadran blanc nacré est sublimé par des aiguilles bleuries et une trotteuse chronographe rouge. Les cornes biseautées de son boîtier en acier de 38 millimètres témoignent d’une finition exceptionnelle, caractéristique des plus grandes manufactures de l’époque. La piste décimale rouge qui court sur le pourtour du cadran ajoute une touche de modernité à cet ensemble parfaitement équilibré.

Une histoire de transmission et de passion

Chaque exemplaire connu de la Multichron 12 Decimal raconte une histoire unique. Ces garde-temps d’exception ont traversé les décennies, passant entre les mains de collectionneurs passionnés qui en ont assuré la préservation. Les archives de production, malheureusement perdues pendant la crise du quartz, ajoutent une part de mystère à la genèse de ces pièces extraordinaires, dont les numéros de série commencent par la séquence distinctive « 93X XXX ».

Le marché actuel et les perspectives de collection

La valorisation des chronographes vintage ne cesse de progresser, et la Multichron 12 Decimal se positionne comme un investissement particulièrement attractif. Les modèles Multichron 45, plus courants, s’échangent déjà entre 4 000 et 8 000 euros sur le marché français. Cette tendance laisse présager une appréciation continue de la valeur des exemplaires 12 Decimal, dont la rareté exceptionnelle ne fait qu’accroître l’attrait auprès des collectionneurs les plus exigeants.